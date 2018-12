Oakland— LeBron James abandonó el encuentro en el tercer periodo debido a un tirón en la ingle izquierda, pero los Lakers de Los Ángeles se las arreglaron sin él para apabullar sorpresivamente el martes 127-101 a los Warriors de Golden State, bicampeones defensores de la NBA.

