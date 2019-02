LeBron James metió 24 puntos y capturó 14 rebotes en su regreso tras una ausencia de 17 partidos por una lesión, y los Lakers de Los Ángeles superaron el jueves 123-120 a los Clippers en tiempo extra tras dejar escapar una ventaja de 14 unidades en el último período.

?? @KingJames puts up 24 PTS, 14 REB, 9 AST, leading the @Lakers to victory in his return to action! #LakeShow pic.twitter.com/tNQvfJD7xl