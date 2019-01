San Antonio— DeMar DeRozan logró el primer triple doble de su carrera, con 21 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, para que los Spurs de San Antonio doblegaran el jueves 125-107 a los Raptors de Toronto y a Kawhi Leonard, quien se llevó sonoros abucheos durante su regreso a su antigua casa.

