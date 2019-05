Los Lakers de Los Ángeles contrataron a Frank Vogel como su próximo dirigente y Jason Kidd los asistirá en la banca, informó Adrian Wojnarowski, de ESPN.

El contrato de Vogel será de tres años.

Jason Kidd has agreed to join Vogel's Lakers staff in a prominent assistant coaching role, league sources tell ESPN. https://t.co/ZrQRWfq1US — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 11, 2019

Vogel, de 45 años, ha trabajado anteriormente con la organización como escucha durante la temporada de 2005-06. No dirigió en el pasad torneo después dos años con el Magic de Orlando. Vogel arribó a Orlando tras de cinco temporada guiando los Pacers, ruta que incluyó dos apariciones en las finales de la Conferencia del Este de 2013 y 2014. Los Pacers perdieron ambas series frente a LeBron James y el Heat de Miami.

Vogel fue el quinto candidato que los Lakers entrevistaron después de despachar al técnico Luke Walton el pasado 12 de abril. Los Ángeles estuvieron cerca de contratar a Tyronn Lue esta semanas antes de que las conversaciones se deterioraran. También, consideraron a Monty Williams, quien fue contratado por los Suns de Phoenix, Juwan Howard y Kidd.

Kidd, por su parte, tiene experiencia como dirigente de Milwaukee y Brooklyn. Como jugador estelar, enfrentó a James en la final de 2011, serie en la cual los Mavericks de Dallas se impusieron en seis partidos contra el Heat.

Los Lakers fallaron en entrar a la postemporada por sexto año consecutivo en la primera temporada con James. Esperaban acabar con la sequía pero lesiones de James, Lonzo Ball y Brandon Ingram, además de una discordia interna, resultó en una marca de 37-45. Magic Johnson renunció como presidente de operaciones antes del final de la temporada regular.