Los Leones de Ponce radicaron el jueves un cambio para adquirir al veterano armador Carlos Arroyo desde los Cariduros de Fajardo, supo El Nuevo Día.

Este diario supo que los Cariduros acordaron enviar a Arroyo a los Leones a cambio del alero Edwin Ubiles, tres turnos del sorteo de jugadores de nuevo ingreso y una cantidad de dinero.

La transacción, según trascendió, no ha sido aprobada por el director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Alfredo “Piraña” Morales, ya que el organismo tiene en sus manos un reclamo del jugador con relación a que la liga no tiene jurisdicción para resolver un conflicto entre el jugador y el apoderado de los Cariduros, Félix “Felo” Rivera.

En un principio, Arroyo radicó una querella por incumplimiento de contrato ante Felo Rivera por una deuda de $24,000 de la pasada temporada. Rivera respondió al reclamo de Arroyo y planteó que el exjugador de la NBA, en su capacidad como coapoderado y accionista de la franquicia, tenía que asumir una parte de las pérdidas en la operación del equipo. La cantidad superaba los $80,000.

Fue entonces cuando Arroyo – a través del abogado Ricardo Carrillo- planteó que el BSN no tiene jurisdicción para resolver el conflicto entre ambas partes. Arroyo fue citado a una vista por el oficial examinador designado del BSN, Lee Sepulvedo, para presentar evidencia del acuerdo entre él y Rivera. Arroyo no presentó el contrato y anunció que no jugaría en la próxima temporada del BSN.

Arroyo viene de participar con los Leones en la pasada edición de la Liga de las Américas en el auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Pese al anuncio de que no jugaría en el BSN y a la inclusión de su nombre en el draft del Big3 en Estados Unidos, los Leones acordaron este canje con los Cariduros para adquirir a Arroyo.

Fajardo, en tanto, jugará en el torneo 2019 con un elenco joven, luego de canjear a Ricky Sánchez y Miguel Alí Berdiel a Aguada y Guayama, respectivamente.