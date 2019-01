Denver— Nikola Jokic anotó 39 puntos, su máximo de la temporada, y agregó 12 rebotes, Paul Millsap aportó 18 unidades en rol de suplente y los Nuggets de Denver vencieron el sábado 123-110 a los Hornets de Charlotte para apuntarse su 10ma victoria en fila en partidos como locales.

Season-high 39 PTS. 12 REB. 6 AST



Nikola Jokic leads the @nuggets to their 10th straight home victory! #MileHighBasketball pic.twitter.com/SLzZHJZauB