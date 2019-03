PONCE. - Luis "Pelacoco" Hernández anotó 16 de los 38 puntos del banco de los Piratas y Quebradillas estropeó el debut de Carlos Arroyo con los Leones el sábado con un triunfo 84-79 en el auditorio Juan "Pachín" Vicens de Ponce.

Arroyo, en su primer juego con el quinteto de la Perla del Sur fuera de la Liga de las Américas tras ser cambiado la semana pasada desde los Cariduros de Fajardo, terminó el encuentro con 14 puntos y 14 asistencias.

No obstante, los Piratas, quienes estrenaron la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con el dirigente Eddie Casiano al mando, tuvieron la aportación del centro Jorge Brian Díaz con 14 unidades, del escolta Mike Rosario con 12, y otros 11 tantos de Alexander Franklin desde la banca para sacar la victoria en la carretera.

“Fue un partido fuerte. Es un equipo sumamente difícil en su cancha y uno de los favoritos. Todo el equipo aportó, todo el mundo entendió su rol e hicimos las cosas pequeñas defensivamente y pudimos salir con la victoria”, dijo Casiano, tras el partido.

“Es difícil porque vengo de la ventana (FIBA) que es otro baloncesto. Uno se frustra un poco por la diferencia de cómo se juegan en FIBA cuando cantan una falta a como se canta una acá. Pero uno tiene que ajustarse y al final del día somos una familia en el baloncesto. Sacamos un juego nada más, pero es un juego para seguir mejorando”, agregó el también técnico de la Selección Nacional masculina.

Con el partido empatado 74-74 restando 2:14 minutos en el partido, Brian Conklin logró cesta y Mike Rosario coló una güira tras un robo de balón para darle la ventaja definitiva a los visitantes. Ponce se acercó 80-78 pero el refuerzo Nick Minnerath no pudo completar un intento al canasto para igualar el juego en los segundos finales después un esfuerzo defensivo de Rosario en el otro lado de la cancha. Jonathan García selló la victoria pirata con dos tiros libres.

Quebradillas no tuvo en uniforme al importado Romelo Trimble, escolta que no aún no ha llegado a la isla por enfermedad.

“Se hizo el esfuerzo, pero nos disparamos en los pies. Ellos aprovecharon la cantidad de errores que cometimos, anotaron 18 puntos de mis 18 turnovers. Nos hicieron mucho daño en las tablas, recogieron 16 rebotes ofensivos si no me equivoco. Ya me penalicé con más de 30 puntos. Somos un equipo que por su naturaleza vive mucho de su ofensiva pero tenemos que entender que tenemos que hacer un mayor esfuerzo en defensa”, expresó, su parte, el dirigente de los Leones, Wilhelmus Cannen.

Los Leones se recuperaron de una desventaja de 12 puntos para ponerse en juego en el tercer cuarto. Arroyo calentó y encestó ocho puntos para pegar a los locales en el marcador. El excapitán de la Selección Nacional se vio también activo vocal y corporalmente, impartiendo instrucciones a sus compañeros para completar las jugadasdurante la remontada. Once tantos de Minnerath en el parcial llevó el encuentro empatado 58-58 a los último 10 minutos de acción.

Quebradillas se despegó en el segundo periodo con un avance de 13-2 para poner el marcado 29-19. Seis puntos de Hernández en la pintura y seis más de Franklin desde el perímetro fueron la bujía de la corrida que obligó al dirigente local Wilhelmus Caanen a pedir tiempo.

Ponce realizó un esfuerzo defensivo para reducir la desventaja a seis puntos 37-31 rumbo al descanso de medio tiempo. Quebradillas se benefició de 20 unidades de su banco para ganar la primera mitad.

El impacto de Arroyo se sintió de inmediato en el primer parcial. Repartió cuatro asistencias y encestó tres puntos, pero fueron los Piratas los que se llevaron el cuarto 16-15 con cesta de Alexis Colón restando 11 segundos en la pizarra.

