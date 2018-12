Houston — James Harden anotó 35 puntos y los Rockets de Houston establecieron un récord de triples para un partido de la NBA con 26, al ganar el miércoles 136-118 a los Wizards de Washington para su quinta victoria en fila.

