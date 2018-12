Nueva Orleáns— James Harden anotó 41 puntos para convertirse en el primer jugador de la NBA desde Oscar Robertson en registrar al menos 35 puntos y cinco asistencias en siete partidos consecutivos, guiando a los Rockets de Houston a un triunfo el sábado por 108-104 sobre los Pelicans de Nueva Orleáns.

