Aguada – En un luchado partido ante casa llena en el coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado y con un marcador apretado que se decidió por problemas de faltas de Quebradillas, los Santeros de Aguada pasaron a su primera final en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar a los Piratas por 76-72.

Quebradillas, por su parte, se quedó corto tras forzar un séptimo partido luego de estar abajo 3-1 en esta serie.

Los Santeros ahora esperan por el ganador de la otra semifinal entre los Leones de Ponce y Vaqueros de Bayamón, la cual está igualada 3-3 y se disputa el martes su juego decisivo en el auditorio Juan "Pachín" Vicens.

“Lo más difícil de una serie es poder cerrarla. Creo que pagamos el precio en el juego cinco aquí. No salimos con intensidad necesaria para un juego así. El sexto juego hicimos una gran labor sin Holland (John Holland), aunque no salimos con la victoria en Quebradillas. Hoy, con Holland, la cosa era diferente y aún así el equipo de Quebradillas hizo un gran trabajo. Pero nuestro equipo demostró carácter y no se quitó, quedando cuatro cuarenta y pico y seis abajo hicimos unos grandes canastos, que acercó el partido y lo cambió el tiro a ellos (los Piratas)”, indicó Carlos González, dirigente de los Santeros, al finalizar el partido.

González también alabó el trabajo defensivo de sus muchachos.

Por su parte, Eddie Casiano, técnico de Quebradillas, catalogó el encuentro como uno muy luchado, pero que se decidió por “errores” de sus jugadores.

“Cometimos errores que nos costaron como el rebote ofensivo de Ricky (Ricky Sánchez) y tres contra uno de Lalane (Cady Lalane), llevando la bola, el rebote del tiro libre de Emy Andújar... Varias jugadas que pudimos haber hecho algo y no lo hicimos. Tuvimos mala suerte, pero competimos”, dijo Casiano.

La victoria fue festejada por los fanáticos de Aguada que se tiraron al tabloncillo a celebrar con el estribillo “Sí se pudo”, entre otras consignas.

Los mejores anotadores por los ganadores fueron Rigoberto Mendoza y John Holland con 22 puntos cada uno. Por Quebradillas fueron Tu Holloway y Mike Rosario con 18 cada uno.

Reñido encuentro

Los primeros 10 minutos comenzaron con lentitud con los equipos confrontando dificultad para anotar. Los Santeros abrieron el marcador con dos puntos de Alex Abreu con el reloj marcando 9:40 para beneplácito de los fanáticos locales. Quebradillas empató con tiro de Cady Lalanne a los 8:18. Los visitantes lograron poner distancia de dos puntos (8-6), pero un tiro de tres de John Holland le dio ventaja de uno a los Santeros de un punto (9-8). Los Piratas lograron acercarse por un punto en dos ocasiones (11-10 y 13-12), pero no pudieron tomar la delantera nuevamente. El parcial terminó 23-17 a favor de los Santeros.

Alexander Franklin, de los Piratas, salió del partido cuando faltaban 7:23 de ese primer tiempo con una aparente lastimadura en su hombro derecho.

En el segundo parcial, los Santeros manejaron para sacar ventaja de 10 puntos en (34-24) gracias a dos tiros libres de Rigoberto Mendoza cuando el reloj marcaba 4:46. Pero los Piratas se alistaron y se acercaron a tres puntos (34-31) con 3:05 por jugarse con dos tiros de dos y uno de tres de Mike Rosario.

Aguada volvió a despegarse por seis en dos ocasiones, pero faltando 20 segundos, un tiro de tres de Rosario cerró esos primeros 20 minutos 39-36 a favor de los locales.

En este segundo tiempo salió lastimado Filiberto Rivera, de los Santeros, cuando intentaba atrapar un pase de Gian Clavell. El deportista chocó en el aire con Terrell Holloway, de Quebradillas, cuando el reloj marcaba 8:23 y tuvo que ser sacado del tabloncillo. El atleta regresó para el tercer parcial.

Mendoza y Holland fueron los mejores anotadores de los Santeros en la primera mitad con 11 unidades cada uno. Por los Piratas, destacó Rosario con 14 puntos.

Para el tercer parcial, Quebradillas tomó una temprana ventaja de un punto tras anotaciones de Holloway y Alejandro “Bimbo” Carmona para poner el marcador 40-39. Dos puntos y un tiro libre de Mendoza le devolvieron la ventaja por dos puntos a los Santeros. Tiros de tres de Carmona y Rosario le devolvieron la delantera a los visitantes (48-42). Holland respondió con dos canastos de tres para poner las hostilidades a 48 iguales con 5:17 por jugarse. Los equipos se matuvieron cerca, intercambiando delanteras y empatando hasta que un tiro libre de Fliberto Rivera y un tiro de dos que este mismo jugador logró tras un robo balón le dieron ventaja de tres a los Santeros en ese periodo por 58-55.

El último tiempo, con el coliseo convertido en un hervidero de fanáticos que aclamaban a sus equipos favoritos, los Piratas salieron decididos a lograr la delantera, lo que hicieron en los primeros minutos. Aguada respondió y pudo irse a la delantera con tiros de Ricky Sánchez y bombazo de Holland que les dio ventaja de uno. Lallane, de los Piratas, aportó dos puntos que igualó el marcador a 69 ante un público que ya estaba de pie cuando faltaban 2:51.

Un tiro libre de Holland y otro de Joseph Jones, que cobraron por faltas de Lalanne, y dos más de Rivera, por falta de Rosario, aportaron cuatro puntos de ventaja para los Santeros en las postrimerías del juego. Sin embargo, Carmona atinó un canasto de tres que volvió a acercar a Quebradillas por el mínimo.