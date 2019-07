Aguada - Minutos antes de que sonara la chicharra final en el coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, la tensión se apoderaba de los fanáticos de los locales Santeros de Aguada y de los Piratas de Quebradillas en la lucha por el pase a la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Cuando el partido terminó, sólo un grupo festejó. Los Santeros derrotaron dramáticamente el lunes a los Piratas por 76-72 en el séptimo juego de la serie semifinal A, y sus seguidores inundaron el tabloncillo para celebrar su primer pase a una final del BSN. Fue una noche histórica para esta franquicia, la cual regresó a la liga en 2006, tras un traslado de Coamo.

John Holland retornó al tabloncillo tras una lesión en un tobillo y fue fundamental en la victoria con 22 puntos.

Metas claras

Finalizado el partido, el dirigente de los Santeros, Carlos González, sostuvo que la meta del conjunto aún no se ha completado: conquistar el campeonato. Y ahora está a un paso de alcanzarlo.

“Desde el primer día, el objetivo principal es quedar campeón, así que seguimos en busca de eso. Estamos contentos con lo que hemos logrado hasta el momento, pero lo que queremos es lograr el próximo paso”, expresó González, tras eliminar a su exequipo.

Los Santeros esperan por conocer a su rival de turno en la final, cuando los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce disputarán esta noche el séptimo choque de la semifinal B en el auditorio Juan “Pachín” Vicens.

La final está pautada para comenzar el jueves.

El mensaje a los jugadores, dijo González, será claro: hay que ir por el título en este turno.

“Uno no sabe lo que pasará el año que viene. A lo mejor no tenemos los mismos jugadores; se lesionan o no llegan. Aquí hay que aprovechar el momento. No se puede vivir del pasado ni depender del futuro. Este es el momento que tenemos hoy día y hay que aprovecharlo, y darlo todo para obtener ese campeonato”.

No tiene preferencia

Sobre el rival de turno, González dijo que no tiene ninguna preferencia, pues reconoce que ambos equipos son fuertes.

“No prefiero ninguno. La verdad es que ambos son muy buenos equipos. La serie regular queda en el pasado, todo lo que pasó es historia. Ahora cada juego trae su propia historia”, dijo González.

El dirigente agregó que le gusta ver la final que se avecina como si fuera la que se concretó en la NBA entre los Raptors de Toronto y los bicampeones Warriors de Golden State, en la que los primeros sorprendieron a los segundos para ganar su primer anillo de campeonato en la historia de la liga.

“Bayamón es un equipo de experiencia que el año pasado estuvo en la final. Ponce es otro equipo con experiencia que en el 2013, 2104 y 2105 pasaron a finales, ganando en el 2014 y el 2015. Son equipos con mucha experiencia. Así que es cuestión de jugar nuestro mejor juego y defender la cancha local”, declaró.

Sentimientos encontrados

La eliminación de los Piratas por parte de Aguada provocó sentimientos encontrados en González. Esto es así debido a que laboró como asistente del cuerpo técnico de Quebradillas en las temporadas del 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014. Mientras, en el 2017 dirigió a ese equipo y los guió a su sexto campeonato en la historia.

De hecho, una vez concluido el partido del lunes y tras celebrar con los jugadores y fanáticos, González pasó por el camerino de los Piratas para saludarlos.

“Hay sentimientos encontrados. Yo le tengo gran cariño a esa franquicia, estuve 10 años allí. Con ellos tuve mi primer campeonato como asistente y mi primer campeonato como dirigente. Tengo una gran relación con ellos y tuve batallas con ellos, y uno les coge afecto a los jugadores”, expresó.

“Pero hoy estoy en este lado (con Aguada). Esta es mi nueva familia, y con ellos batallo hasta el final”, añadió González al señalar que esta clasificación a la final también lo llena a nivel personal.