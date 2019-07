Bayamón – Los Vaqueros de Bayamón volvieron a defender su rancho el domingo tras vencer a los Leones de Ponce y forzar un séptimo partido en la semifinal B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El juego, realizado en el coliseo Rubén Rodríguez, cerró por marcador de 102-86.

El juego decisivo se llevará a cabo el martes en Ponce. Los Vaqueros no pierden un juego en el denominado “Rancho” desde el 12 de mayo, cuando fueron superados por los Cariduros de Fajardo durante la temporada regular.

El encuentro fue dominado ampliamente por los Vaqueros, que una vez tomaron la delantera desde el primer no volvieron a perderla.

Ismael Romero fue el mejor anotador de Bayamón con 26 puntos y 10 rebotes. Le siguió Coty Clark con 21 y nueve rebotes. Por Ponce, se destacó Víctor Liz con 21 y tres asistencias. Le siguieron Ángel Daniel Vassallo y Carlos Rivera con 10 cada uno.

“La clave fue la concentración. Sabíamos que este juego era sumamente importante. Le dimos mucha importancia a este partido. Teníamos que hacer nuestro trabajo. Esta era la llave para ir al juego siete”, expresó el dirigente de Bayamón, Nelson Colón, al finalizar el encuentro.

El técnico agregó que entiende que sus pupilos tienen una oportunidad real de lograr el pase a la serie de campeonato el martes.

“Estamos en buena posición. El último juego en el Pachín (Auditorio Juan Pachín Vicens, en Ponce). Tuvimos grandes oportunidades de ganar. De hecho, los últimos dos juegos que hemos jugado allí, los hemos jugado bien. Hemos estado cerca (de ganar). Sabemos que lo que tenemos que hacer. Hemos identificado a dónde tenemos que ir temprano en el juego, y nos sentimos que sabemos en dónde estamos y adonde queremos ir”, declaró Colón.

Por su parte, el dirigente de Ponce, Wilhelmus Caanen, aceptó que no estaba contento con el resultado y alabó el desempeño de sus contrincantes.

“Yo entendía que el mensaje que le habíamos llevado a nuestros jugadores la noche de hoy era que tenía toda la intención de terminar la serie hoy. Pero tengo que darles mérito al trabajo de los Vaqueros. Siempre he sido enfático y consistente en el buen equipo que son, que están bien dirigidos y que hacen muchos ajustes juego tras juego y que ha sido muy difícil ganarles aquí en el Rancho”, manifestó Caanen.

Juego dominante

El partido comenzó bastante parejo con ambos quintetos alternándose la delantera hasta el primer tiempo técnico, que cerró 14-13 a favor de Bayamón. A partir de ahí, los Vaqueros se fueron a la escapada para culminar ese parcial a su favor 26-16.

En ese primer periodo, Ponce desperdició varios tiros de tres, terminando con un porciento de efectividad de 20% (2-10). Mientras, Bayamón encestó dos de cinco (40%).

En el segundo parcial, los Vaqueros comenzaron con fuerza bajo el canasto y con cuatro tiros de tres (dos de Benito Santiago y dos de Javier Mojica), llegando a tener una ventaja de hasta 16 puntos en tres ocasiones (40-24, 44-28 y 46-30). Ese periodo terminó 48-36 a favor de Bayamón.

El mejor anotador de esa primera mitad fue el león Víctor Liz con 14 puntos, seguido de Mojica, que aportó 12 puntos.

Excepto en el renglón de tiros libres, en el que Ponce dominó ampliamente (90% vs 55%), Bayamón tuvo prominencia en tiros de dos (63% vs 52%) y tiros de tres (38% vs 17%).

Para el tercer tiempo, los Vaqueros tuvieron problemas para encontrar el aro, lo que provocó que Ponce se acercara por 11 puntos (60-49). Sin embargo, canastos de Greg Smith, Ysmael Romero y de Coty Clarke levantaron a los Vaqueros y les dieron una ventaja de 21 puntos a Bayamón (70-49) con 4:20 por jugarse.

Ponce volvió a meter una bola al canasto en las manos de Angel Daniel Vassallo para poner el juego 70-51. El marcador de esos 10 minutos terminó con una ventaja de 19 puntos para los Vaqueros (83-64).