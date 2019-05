Oakland — Kevin Durant y los Warriors de Golden State cumplieron en ambos extremos de la cancha, mantuvieron la boca cerrada e hicieron su trabajo en su cancha frente a James Harden y los Rockets.

Ahora, el vigente campeón de la NBA viaja a Houston con una ventaja de 2-0 en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Durant anotó 29 puntos y estableció pronto el ritmo defensivo contra Harden para liderar a los Warriors a un triunfo por 115-109 sobre los Rockets el martes, cuando la atención volvió a centrarse en el baloncesto luego de dos días de discusiones constantes sobre el arbitraje.

"Esta noche creo que fue un partido muy bien arbitrado”, declaró el jugador de Golden State Draymond Green. "Nos dejaron ser físicos, a ambos equipos, y señalaron lo que tenían que señalar. En un deporte que amo desde que era un niño fue un poco descorazonador ver que los dos últimos días no se habló nada de baloncesto y sí sobre faltas. ¿Es esto en lo que se está convirtiendo el deporte?".

Harden fue golpeado en los dos ojos pero pudo regresar al partido y terminó con 29 tantos y siete rebotes.

"Apenas podía ver", dijo Harden, que fue atendido con gotas oculares.

Tanto él como Chris Paul fueron abucheados en el Oracle Arena. Tras su derrota por 104-100 en el juego inaugural de la serie, los Rockets se quejaron de que los árbitros no pitaron falta cuando los locales presionaban a sus especialistas en triples.

Paul celebró y aplaudió cando Harden hizo una falta a Durant en los últimos instantes del tercer cuarto en una jugada muy parecida. Harden convirtió tres tiros libres que acercaron a su equipo a 82-75 a falta de los 12 minutos definitivos.

Harden anotó siete puntos consecutivos para Houston mediado el último cuarto, incluyendo un triple a falta de 7:25 que redujo la distancia para los Rockets a 92-89. Stephen Curry encestó un triple clave con 6:31 en la pizarra y terminó con 20 tantos.

Klay Thompson aportó 21 unidades y encestó triples consecutivos al final del tercero. Draymond Green totalizó 15 puntos, 12 tableros y siete asistencias.

El brasileño Nené firmó una discreta actuación con un rebote en más de cuatro minutos en la cancha con los Rockets.