Los Ángeles — Lou Williams se coronó como el mejor reserva de la NBA al relevar a Dell Curry al frente de la clasificación de máximos anotadores saliendo desde la banca.

"Siempre que puedes decir ‘de todos los tiempos’ junto a tu nombre, es especial”, dijo.

El base anotó 34 puntos y los Clippers de Los Ángeles se impusieron el lunes 140-115 a los Celtics de Boston para sumar su quinta victoria al hilo.

Lou Williams, with this basket, is now #1 all-time in NBA history in bench points. pic.twitter.com/MFtenkCp1M — Justin Russo (@FlyByKnite) March 12, 2019

Antes del partido, Williams necesitaba 28 tantos para adelantar a Curry, que acumuló 11,147 como reserva. Williams superó la marca a 9:53 del final con una bandeja. Según Elias Sports Bureau, las anotaciones de titulares y suplentes se registran desde la temporada 1970-1971.

"Siendo el sexto hombre y un jugador de banca durante mi carrera, tener una oportunidad de tener algo como esto es especial”, señaló Williams. "Solo he seguido jugando de forma agresiva. Las canastas han estado entrando en los últimos juegos".

Este fue además el octavo juego de Williams con 30 o más puntos saliendo como suplente esta temporada, y el 29no de su carrera.

"Es increíble solo verlo jugar. Incluso esta noche, con su ritmo y velocidad", apuntó el entrenador de los Clippers, Doc Rivers. "La forma en la que Lou lo hace, con su tamaño, y la frecuencia con la que se mete en la pintura y termina ante hombres más altos es increíble”.

No one has scored more points off the bench than Lou Williams! ?? pic.twitter.com/6mTGvSmv2B — NBA TV (@NBATV) March 12, 2019

Danilo Gallinari aportó 25 tantos y Montrezl Harrell acabó con 20 para los Clippers, que dominaron la mayor parte del partido y llegaron a tener una ventaja de hasta 30 puntos en el último parcial.

Terry Rozier lideró a los Celtics con 26 puntos mientras que Jaylen Brown contribuyó a la cuenta con 22 y Kyrie Irving tuvo 18. Boston vio rota su seguidilla de tres victorias y fracasó en su intento de convertirse en el segundo equipo de la Conferencia Este que gana sus cuatro juegos en California este curso.

Gallinari encestó 13 tantos en el primer cuarto para dar una ventaja de 25-19 a los Clippers, que llegaron al descanso con una renta de 62-49. Un triple de Gordon Hayward a 5:04 del final del tercer cuarto acercó a Boston a 81-72, pero fue lo más cerca que estuvieron.