Ponce- El alero de los Vaqueros de Bayamón Benito Santiago Jr. ha demostrado mejoría de la torcedura en su tobillo izquierdo que lo sacó de la semifinal del Baloncesto Superior Nacional (BSN) frente a los Leones de Ponce.

“Está mucho mejor”, se limitó a decir el dirigente Nelson Colón a su llegada a auditorio Juan “Pachín” Vicens para el tercer encuentro de la serie, empatada a 1-1 hasta el martes.

Colón no dio fecha del retorno a cancha del canastero, pero no lo descarta para la semifinal. Santiago Jr. no hizo el viaje a la Ciudad Señorial para el importante choque.

“No quiero ser optimista, pero regresa pronto. Sí (lo ve regresando)”, agregó.

Santiago Jr. se lastimó en el segundo parcial del primer encuentro celebrado en Ponce. Tenía 14 puntos antes de su caída.

Salió de la cancha en una camilla y fue transportado en ambulancia hasta el hospital más cercano, y una placa reveló que no tenía fractura. Bayamón volvió a realizarle una prueba de resonancia magnética (MRI) para comprobar la severidad de la lastimadura.

En las redes sociales, Santiago Jr. se ha visto rehabilitándose en una piscina.