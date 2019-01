Los Ángeles — Paul George anotó 37 puntos entre los incesantes abucheos de los aficionados de los Lakers, todavía enojados porque no eligió a su equipo como agente libre, y el Thunder de Oklahoma City derrotó el miércoles por 107-100 a Los Ángeles.

Russell Westbrook terminó con 14 tantos, 16 rebotes y 10 asistencias para el 115to triple-doble de su carrera pese a tener 3 de 20 en lanzamientos, pero su compañero del sur de California fue el centro de atención en la única visita del Thunder a los Lakers esta temporada.

?? @Yg_Trece drops 37 PTS to lead the way in @okcthunder's victory at Staples Center! #ThunderUp pic.twitter.com/FtnjYShEcm