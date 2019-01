Filadelfia — Paul George convirtió una jugada de cuatro puntos con 5.1 segundos restantes, lo que envió a Russell Westbrook y al Thunder de Oklahoma City a conseguir una victoria por 117-115 sobre Joel Embiid y los 76ers de Filadelfia el sábado.

