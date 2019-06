Quebradillas. El delantero suplente de los Piratas, Luis ¨Pelacoco¨ Hernández, recalcó ayer, sin entrar en detalles, que su ausencia de la Copa Mundial 3x3 de FIBA que se celebra en Ámsterdam, Holanda, se debió a un “asunto personal y familiar”.

“Fue un asunto familiar. Gracias a Dios, todo salió bien”, comentó el miércoles Hernández a El Nuevo Día previo al quinto partido de la serie de cuartos de final del BSN entre Quebradillas y los Capitanes de Arecibo en el coliseo Raymond Dalmau.

Hernández fue reemplazado por el novato de los Atléticos de San Germán, Josué Erazo, para completar el cuarteto patrio, integrado también por Gilberto Clavell, Ángel Matías y Wil Martínez. La escuadra dividió honores en el inicio del Mundial el pasado martes y regresaban a la cancha hoy en la madrugada para enfrentar a Mongolia (4:20 de la madrugada) y Rusia (8:50 a.m.) como parte de la acción del Grupo B en busca de avanzar a la siguiente fase.

Hernández fue el principal protagonista de la clasificación de Puerto Rico al certamen mundialista, tras brillar en el Premundial que se celebró el pasado mes en el estadio Hiram Bithorn.

Su participación estaba en agenda hasta que tuvo el percance una semana y media antes del comienzo de la competencia.

Así las cosas, el canastero, de 30 años, lamentó su inesperada ausencia de la Selección Nacional para el torneo que otorga tres boletos para el Preolímpico rumbo a Tokio 2020.

“Por unos asuntos personales no se me dio y sí, yo quería estar ahí en ese Mundial con mis compañeros. Ese juego realmente me encanta. El 3x3 es un juego diferente y me llama porque me dejan jugar. Clasificar fue un paso grande porque (el Mundial) representa unas Olimpiadas. Ellos saben que tienen todo mi apoyo”.

Con miras a los Panamericanos

Hernández también declaró que el dirigente de los Piratas y de la Selección Nacional masculina adulta, Eddie Casiano, ya le hizo un acercamiento para que se una a la Preselección con miras a los Juegos Panamericanos de Lima este verano.