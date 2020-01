La Selección Nacional femenina de baloncesto, seguramente, llegará al Repechaje Olímpico en Francia sin efectuar ningún partido de fogueo, dijo su dirigente Jerry Batista.

El combinado nacional viajará mañana, miércoles, a Francia para participar en el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio del 6 al 9 de febrero. Las boricuas enfrentarán a Australia, Brasil y al equipo anfitrión por la lucha de tres boletos a la cita olímpica.

En un principio, la escuadra nacional tenía en agenda celebrar un partido de exhibición frente a un club profesional de Francia en París, antes de moverse a la ciudad sede del torneo, Bourges.

El encuentro se iba a llevar a cabo el lunes, 3 de febrero.

“Lo más seguro no vamos a celebrar ese fogueo, porque para ese día todavía no vamos a tener el grupo completo. Tendríamos como ocho jugadoras y no es recomendable celebrarlo”, dijo Batista a El Nuevo Día.

“Lo ideal sería llegar al torneo con un juego de fogueo, pero tenemos varias jugadoras que van a estar llegando entre el 3 y 4 (de febrero)”.

Mañana, el grupo viajará con cinco jugadoras que están entrenando en la isla: Pamela Rosado, Ali Gibson, Deanna Kuzmanic, Sofía Roma y Daneichka Canales.

Y luego entre el 1 y 2 de febrero -en Francia- se irán incorporando otras jugadoras como Sabrina Lozada, Dayshalee Salamán, y Yolanda Jones, quien estará de vuelta en el seleccionado, luego de haber anunciado su retiro.

Las últimas cuatro en reportarse serán Isalys Quiñones, Tayra Meléndez, Jazmon Gwathmey, y Jennifer O’Neill.

En los casos de Salamán, Sabrina, Gwathmey y O'Neill, todas juegan en el exterior y podrán integrarse al combinado 72 horas antes del certamen, de acuerdo a la reglamentación de la FIBA.

“Lo bueno del grupo es que conoce el sistema. También hemos ido enviando material a las jugadoras. Estamos adelantando algunas cositas”, dijo Batista.

En la rama femenina, Puerto Rico nunca ha clasificado a unas Olimpiadas. En esta ocasión, las boricuas tendrán una oportunidad dorada ya que con una victoria podrían asegurar su pasaje a Tokio.