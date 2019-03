Solo un jugador de ascendencia puertorriqueña estará activo en el Sweet 16 del Torneo de Campeonato del baloncesto colegial (NCAA) que comenzará el jueves.

Se trata del armador de los Tigers de LSU, Tremont Waters, y responsable del pase de su institución a la ronda de los mejores 16 equipos al anotar el canasto de la victoria el pasado sábado ante Maryland en la acción de la segunda ronda en la Región Este.

Waters y los Tigres se enfrentarán el viernes al segundo sembrado de la región, Michigan State. LSU, por su lado, está ranqueado número tres en el Este.

Restando apenas dos segundos, Waters rompió un empate (67-67) para guiar a los Tigers a la siguiente fase del torneo. El hijo de una puertorriqueña, quien atraviesa su segundo año de elegibilidad, terminó el juego con 12 puntos y cinco asistencias. En el revés, otro jugador con raíces boricuas, Eric Ayala, hizo ocho puntos con seis rebotes.

Eliminado Pacheco

En tanto, el armador ponceño Georgie Pacheco y la Universidad de Liberty cayeron el domingo 67-58 ante Virginia Tech en la segunda ronda. Liberty venía de ganar su primer partido en la historia del Torneo de la NCAA. Pacheco logró nueve puntos, tres rebotes y tres asistencias en el revés.

A su vez, el delantero Jordan Murphy finalizó su carrera en la NCAA con la derrota de Minnesota 70-50 ante Michigan State.

Murphy apenas jugó cuatro minutos debido a una dolencia en la espalda. No fue el mejor final para el estelar jugador de los Gophers. “Traté de jugar, pero no me podía mover”, dijo Murphy, quien promedió 14.4 puntos y 11.0 rebotes en su cuarto y último año de elegibilidad.

Murphy fue reclamado por los Leones de Ponce en el pasado sorteo de jugadores del BSN.

Otros jugadores de ascendencia puertorriqueña que tampoco adelantaron al Sweet 16 fueron EJ Crawford (Iona); Markus Howard (Marquette); y George Conditt (Iowa State).

La acción del Sweet 16 el jueves presenta los siguientes partidos: Florida State (4) vs. Gonzaga (1); Purdue (3) vs. Tennessee (2); Texas Tech (3) vs. Michigan (2); y Oregon (12) vs. Virginia (1).