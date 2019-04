Toronto — Para el Magic de Orlanda, su primer partido de los playoffs se asemejó mucho a las últimas semanas de la temporada regular: mucho en juego, márgenes estrechos y una resonante victoria al final.

D.J. Augustin firmó 25 puntos, incluyendo un triple que rompió el empate con 3.5 segundos en el reloj, y el Magic derrotó el sábado 104-101 a los Raptors de Toronto para llevarse el primer duelo de la serie de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia del Este.

Kawhi Leonard dispuso de un último tiro para Toronto, pero ni rozó el aro con un intento de triple desde el centro.

Orlando cerró con marca de 22-9 en los últimos 31 partidos de la temporada para acudir a los playoffs por primera vez desde 2012.

“Creo que ayuda”, dijo el entrenador del Magic Steve Clifford sobre la intensidad del cierre de la fase regular. “Disputamos partidos que teníamos la obligación de ganar y fueron partidos trascendentales por buen rato”.

Aaron Gordon aportó 10 puntos y 10 rebotes, mientras que Evan Fournier añadió 16 puntos para el Magic. El séptimo sembrado del Este se convirtió en el más reciente equipo que doblega a Toronto en el primer juego de una serie de los playoffs. Los Raptors tienen marca de 2-14 en partidos que ponen en marcha series de postemporada.

Leonard anotó 25 puntos, Pascal Siakam agregó 24 y Fred VanVleet sumó 14 para los Raptors, el segundo mejor equipo del Este en la temporada regular. Toronto recuperó la ventaja tras ir perdiendo por 16 puntos en el segundo cuarto, pero no pudieron con el empuje de Orlando en el tramo final.

Toronto recibió el aporte de 13 puntos por cabeza de Danny Green y Marc Gasol, pero el armador Kyle Lowry se fue sin anotar, fallando todos sus siete disparos al aro. Lowry repartió ocho asistencias y recuperó siete rebotes.

“Sabemos quiénes somos y este ha sido solo un partido”, comentó el base de Toronto Kyle Lowry. “Cuando hacemos las cosas que se supone debemos hacer, somos muy buenos”.