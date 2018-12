Oakland, California — Stephen Curry terminó con 38 puntos, siete rebotes y seis asistencias y los Warriors vencieron el lunes por 116-108 a los Timberwolves de Minnesota en el regreso de Draymond Green al quinteto inicial de Golden State.

Klay Thompson anotó 26 tantos y Kevin Durant aportó 22 para Golden State, que sumó su cuarto triunfo consecutivo. Curry convirtió 7 de 14 desde la línea de tres puntos.

Green, que fue elegido mejor jugador defensivo de la NBA en 2017, totalizó siete puntos, 10 rebotes y siete asistencias tras de 11 encuentros de baja por una lesión en un dedo del pie derecho.

