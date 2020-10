Adriana Díaz se encuentra a miles de millas de distancia de la serenidad de su hogar en Utuado para hoy celebrar su cumpleaños, pues está en la ciudad de Weihai, China, a pocos días de regresar a un evento competitivo. A partir del 8 de noviembre, Díaz estará participando en la Copa Mundial Femenina de Tenis de Mesa.

Por ello, un sinnúmero de personalidades puertorriqueñas aprovecharon las redes sociales para enviarles mensajes de felicitación y aliento a la joven que cumple 20 años.

René Pérez (Residente), Carlos Correa, Yadier Molina, Miguel Cotto y Javier Báez, entre otros, publicaron comunicaciones a las que Adriana acogió con su acostumbrada humildad.

Oh my God!! Súper feliz por todos sus buenos deseos. Muchas gracias a todos por esta bonita sorpresa. Me disfruté muchos sus mensajes y me siento bendecida. Tuvimos que dividir el vídeo porque no había manera de subirlo en uno solo. ¡Espero que los disfruten tanto como yo! (1/3 🎥) Posted by Adriana Diaz on Saturday, October 31, 2020

“Oh my God!! Súper feliz por todos sus buenos deseos. Muchas gracias a todos por esta bonita sorpresa. Me disfruté muchos sus mensajes y me siento bendecida”, escribió la destacada tenismesista boricua.

Afortunadamente, Adriana no está sola en China. Su padre y entrenador Bladimir Díaz, así como su hermana Melanie la acompañan y, sin duda, encontrarán la manera para celebrar la especial ocasión en medio de una pandemia por el virus COVID-19.

“Ya son 20. Recuerdo cuando tu mamá me dijo que venía una tercera hoja, fue perder mi esperanza de ir a comprar uniformes de béisbol. La vida me tenía una gran sorpresa y no solo una. Qué más puedo pedir. Te amo mi princesa y haré lo posible para que tengas un buen día”, publicó su padre Bladimir Díaz en las redes.