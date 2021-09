Los Mets de Guaynabo atraviesan por su mejor momento de la temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) cuando las millas cuentas.

El quinteto metropolitano logró su cuarta victoria este miércoles contra los Cangrejeros de Santurce 92-88 para mejorar a 14-13, primera vez en el torneo 2021 con marca sobre .500. Además, consiguieron empatar en la tercer posición de la División B con los Cangrejeros.

Los semifinalistas de la temporada pasada han mejorado su juego desde la llegada del veterano dirigente Brad Greenberg, en sustitución del técnico Christopher Thomas. Tienen la mejor ofensiva del torneo (95.5 puntos por partidos) pero sufren de complicaciones para cerrar partidos. Tres de sus últimos cuatro triunfos han sido por ventaja de cuatro puntos. Frente a Quebradillas el pasado lunes ganaron por tres tantos (89-86)

PUBLICIDAD

“Tengo que darle crédito a los chicos. Han jugado bastante bien. Hemos ganados partidos cerrados así que hemos tenido buena suerte pero merecida”, dijo Greenberg luego del encuentro.

“Estoy feliz donde estamos ahora, pero tenemos que ser mejorar. La liga es buena y no vas a ganar series de playoffs si no mejoramos. Igual, tenemos que clasificar. Cada juego será importante. Tenemos que alimentarnos con esta racha”, agregó.

David Stockton ha sido la bujía del equipo con media de 21.4 puntos por encuentro. El refuerzo comunitario Tony Bishop, quien comenzó la temporada con Santurce, también ha sido de gran ayuda. De hecho, el delantero de nacionalidad panameña elevó sus medias a 20.1 puntos y 9.2 rebotes por encuentro. De igual forma, la entrada del importado Amida Brimah, en sustitución del dominicano Angel Núñez (se fue a jugar en el exterior), le ha dado presencia en la pintura.

“Ha tenido impacto en el grupo. Esta noche estuvo limitado porque ellos (Santurce) se fueron con el juego pequeño y se metió en problemas de faltas. Tony Bishop ha sido muy bueno. No somos profundos como quisiéramos. Ha sido un problema y por eso he estado conservador con los minutos. No sé si es algo bueno o malo. Ha funcionado, pero no sé si luego nos pase factura”, analizó Greenberg.

El miércoles, Guaynabo desperdició una ventaja de 25 puntos con Santurce anotando 44 puntos en los últimos 10 minutos del partido. Los Mets escaparon en casa con la victoria 92-88.

“Hay que darle créditos porque pelean. Perdimos la compostura y no jugamos disciplinados como se supone. Tenemos que jugar mejor en momentos cruciales, tenemos que ser disciplinados, proteger el balón y jugar defensa. Nos anotaron 44 puntos en 10 minutos. No paramos a nadie”, indicó Greenberg.

PUBLICIDAD

Stockton también señaló puntos por los desplomes en el último cuarto.

“Hay varios factores. Los rivales se calientan y cosas fuera de nuestro control. Pero, en cuanto a nosotros, lo único que podemos controlar es lo duro que jugamos y las paradas que consigamos”, dijo el base estadounidense.

“Pero, siempre supimos que somos un buen equipo y tenemos nuestros bajones y malas rachas. Pero nunca nos han dado pelas, siempre con marcadores cerrados, y (eso) nos motiva a seguir mejorando”, añadió.

Guaynabo consiguió la tercera victoria seguida frente a Santurce, aseguraría el tercer lugar de la División B si ambos equipos terminan igualados al final de la fase regular. Le resta cinco partidos: un contra San Germán, el cuarto contra Santurce el martes, otro con Humacao y Fajardo y cierran la fase regular contra Guayama.

Respecto al delantero Renaldo Balkman, Greenberg entiende que está cerca de regresar a cancha al lidiar con una molestia en la corva.

“Está más cerca pero tenemos que ver como se siente en las próximas prácticas, que pueda jugar 5x5 por largo minutos. Necesitamos su ayuda, fiscalidad e inteligencia en cancha”, informó.