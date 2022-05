El alero Alex Franklin aún no ha estampado su firma con los Gigantes de Carolina mientras espera por la resolución del director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), José Solá, sobre su petición para ser declarado agente libre.

Héctor Horta, apoderado de los Gigantes, dijo hoy, miércoles, a El Nuevo Día que el canastero tiene sobre la mesa una oferta multianual, luego de llegar a Carolina vía cambio desde Guayama por el delantero Derek Reese.

“Se le hizo una oferta por medio de la agente. La está discutiendo con él. Estamos en ese proceso. El tema es que su reclamación (para la agencia libre) fue hace unos días. Entiendo que la liga se va a expresar esta semana”, indicó Orta.

Franklin publicó el lunes una carta titulada “Mi pelea por la agencia libre en el BSN” en sus redes sociales exigiendo su libertad ya que, por las pasadas cinco temporadas, ha sido reservado como “jugador franquicia” por distintos equipos.

Un quinteto del BSN tiene dos oportunidades para atar a un atleta como “jugador franquicia” si este es elegible a la agencia libre y acumula un promedio de 20 minutos por juego en la campaña anterior. Es una manera de retenerlo y no perderlo en la agencia libre.

Franklin fue reservado una vez por los Atléticos de San Germán, dos veces por los Piratas de Quebradillas y dos más por los Brujos en el pasado lustro.

“A mis 33 años y en el ocaso de mi carrera, es inconcebible de que nunca he podido probar mi verdadero valor en el mercado en el BSN como agente libre. La razón de esto es porque he sido reservado como “jugador franquicia” por cinco temporadas. Esta regla me ha bloqueado efectivamente de la agencia libre en el mejor momento de mi carrera. De hecho, al equipo que fui cambiado (Carolina) tiene la intención de reservarme para la temporada 2023. Tendré 34 años rumbo a mi temporada número 12 en el BSN”; escribió.

Canasteros como el base de los Vaqueros de Bayamón, Ángel Rodríguez, y el veterano armador de los Cangrejeros de Santurce, José Juan Barea, han expresado su apoyo al pedido de Franklin.

Horta, por su parte, hizo claro la intención de retener al atleta en el equipo.

“Sabemos de su impacto. La idea es mantenerlo para que nos pueda ayudar con su experiencia. Nos pidió una oferta y se la dimos. Esperamos firmarlo”, confió.

Horta añadió que ha recibo ofertas de cambio por Franklin por “tres o cuatro equipos”.

“Esperamos firmarlo y no llegar ahí”, recalcó.

El Nuevo Día supo que la liga fallará en contra de Franklin. El jugador puede apelar el caso en la Federación de Baloncesto. En una entrevista la semana pasada, el presidente liguero Ricardo Dalmau dijo que no anticipa cambios en el reglamento del BSN en medio de la temporada.

Los Gigantes juegan para 2-7, últimos en la Sección B.

Conditt IV se reintegra el domingo

Por otro lado, el centro George Conditt IV se reportará a los Gigantes a tiempo completo a partir del domingo, un día después de su graduación en Iowa State.

El integrante de la Selección Nacional, segunda selección del pasado sorteo de jugadores de nuevo ingreso, solo podía venir a Puerto Rico a jugar con Carolina los fines de semana mientras terminaba sus estudios. Suma cuatro partido con promedios de 9.0 puntos y 8.0 rebotes.