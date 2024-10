Análisis: ¿quién debe ser el próximo entrenador de la Selección Nacional de baloncesto?

Las credenciales de los candidatos

“Ahora mismo lo que hay son jóvenes en desarrollo como González. Detrás de Nelson no hay un sustituto que no sea darle una oportunidad a alguien. El problema es que, entre Nelson y el próximo dirigente, lo más cercano es Carlos. Tiene tres campeonatos. Es difícil darle una oportunidad a un dirigente con más experiencia”, agregó.

“Aquí la otra opción es reciclar y no creo que eso sea del agrado de los fanáticos. La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) tiene un problema. ¿Un extranjero estadounidense? Nunca hemos tenido éxito con ellos, salvo excepciones como Gene Bartow (1972-74)”, señaló Rivera.

“(JJ) Barea fue tremendo jugador en la Selección Nacional y (Christian) Dalmau va por buen camino. Pero darle la Selección es un brinco, no un paso. El más cerca es Carlos (González). Ya ganó campeonatos y ha dirigido en República Dominicana y México... El que tiene los requisitos, salvo años de experiencia, es él. Pero no sabemos tampoco si es un candidato del agrado de la FBPUR. Carlos ha ganado con tres equipos diferentes. ¿Un extranjero? Para nada. Primero que tendría que conocer los jugadores, el baloncesto FIBA y tiempo de estar viajando a los juegos. Nuestros muchachos juegan en diferentes países. No es sencillo. Creo que Carlos bien acompañado podría hacer el trabajo”, añadió.