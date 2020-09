El prospecto boricua Andrés Pinzón puso sobre la mesa las tres ofertas más atractivas para él: St. John’s, Florida y Nuevo México.

Y al final eligió la que él entendía que le iba a beneficiar más en su desarrollo como baloncelista a nivel colegial en la División I de la NCAA a partir del próximo año.

Fue así que el armador de cuarto año de Long Island Lutheran, en Nueva York, escogió la oferta de la Universidad de St. John’s por encima del ofrecimiento de los Gators de Florida, uno de los programas de mayor prestigio en las últimas dos décadas.

“El asistente de St. John’s fue el asistente de Carlos Rivera en Hofstra y Carlos me dijo que era un buen tipo, que fue un buen asistente con él, y eso me dio confianza. También hablé con el dirigente (Mike Anderson) y me dijo que iba a dar más minutos que Florida”, contó Pinzó a El Nuevo Día.

“Florida tiene tres ‘gares’ que supuestamente irán al draft (de la NBA en 2021), pero no quise arriesgarme por si alguno quiere permanecer en la universidad. También los minutos eran limitados”, manifestó el combo guard arecibeño, de 17 años y de 6′5″ de estatura.

En los últimos meses, el también jugador de las selecciones juveniles recibió un total de ocho ofrecimientos de programas de División I de la NCAA. Otras ofertas fueron de Illinois (donde figuran los boricuas Edgar Padilla, hijo, y André Curbelo), Mercer, Xavier, Georgia Tech, y Dayton.

“Ya estaba muy claro en lo que quería. Estaba bastante confiado en lo que quería y, por eso, decidí ahora”, dijo Pinzón, quien, por el momento, continúa estudiando desde su residencia en Arecibo.

“Nosotros no empezamos a practicar hasta octubre y me han dado la oportunidad de continuar por acá”.