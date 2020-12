El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, y el presidente de la Asociación de Jugadores, Ricardo Carrillo, solicitaron una reconsideración ante la junta de directores de la Federación de Baloncesto local con relación a las participaciones del armador de los Vaqueros de Bayamón, Ángel Rodríguez, y del delantero de los Capitanes de Arecibo, Devon Collier, en la ‘burbuja’ del BSN.

El martes, Carrillo fue notificado por el presidente de la Federación, Yum Ramos, que los jugadores Rodríguez y Collier no podrán reintegrarse a sus respectivos equipos hasta que todos los canasteros que estuvieron activos con el Equipo Nacional en la ventana de FIBA en Indianápolis cumplan con la cuarentena en la ‘burbuja’ y regresen a cancha con sus respectivos quintetos. Fue así que Collier no estuvo en uniforme en el partido del martes en la noche ante los Mets de Guaynabo en el último partido de Arecibo en la fase regular.

Mientras, los Vaqueros jugarán hoy su último compromiso de la regular.

Collier y Rodríguez fueron penalizados la semana pasada por la Federación al rechazar la convocatoria del seleccionado por temor a contagiarse en medio de la pandemia causada por el coronavirus en el viaje a Indianápolis. Ambos apelaron la determinación de la Federación, pero al final el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) envió el caso a FIBA.

El hecho es que algunos jugadores del seleccionado ya están disponibles para jugar en la ‘burbuja’ y dos de ellos, Emmy Andújar y Gilberto Clavell, ya lo hicieron el martes con Aguada. El protocolo aprobado por el BSN establece que aquellos jugadores que dieron positivo a COVID-19 pueden reintegrarse de inmediato a sus respectivos conjuntos.

Benito Santiago también lo hará hoy, miércoles, con Bayamón. Los restantes jugadores deberán cumplir con un periodo de aislamiento de cinco días antes de someterse a una segunda prueba. Esto los llevará a perder el inicio de los cuartos de final a partir de este viernes.

Carrillo entendía que Rodríguez y Collier eran elegibles para volver a jugar desde el martes porque la reglamentación de FIBA establece que la participación de aquellos jugadores que declinan jugar con una selección es detenida en una liga únicamente durante el periodo que dura la participación del combinado nacional. En este caso, Puerto Rico jugó el domingo y lunes, y los jugadores se reportaron a sus equipos en la mañana del martes.

“La reglamentación de FIBA es clara, y establece que los jugadores no podrán jugar mientras el equipo nacional esté participando en el torneo avalado de FIBA. Y aquí ya los jugadores se reportaron a sus equipos y tres de ellos ya pueden jugar”, dijo Carrillo.

“La Federación plantea que también es un asunto que afecta el balance competitivo de los equipos, porque hay equipos que no contarán con jugadores hasta que cumplan con la cuarentena. Pero el BSN es una liga autónoma. Y, ¿dónde quedaría el balance competitivo si Aguada, con todos sus jugadores, tiene que enfrentar a Bayamón o a Arecibo? El BSN y la Asociación firmaron una reconsideración enviada a la Federación de Baloncesto, y si la junta de directores declara no ha lugar, entonces pasará lo mismo con la primera reconsideración. El Copur dirá que no tiene jurisdicción y pasará el caso a FIBA, y no sabremos cuándo tomará una decisión”, dijo Carrillo al entender que lo está sucediendo es “penoso” para el baloncesto en general.

La semana pasada, la Federación aprobó una resolución en los casos de Rodríguez y Collier, estableciendo que “se determinó que aquellos que declinaron la convocatoria no podrán participar en el torneo del BSN (la burbuja) a partir de hoy jueves, 26 de noviembre hasta tanto y en cuanto los jugadores de la selección nacional puedan reintegrarse a sus equipos y jugar la burbuja luego de cumplir su compromiso con la selección nacional”.