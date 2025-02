Más allá de saber que debería estar en la cancha para el salto inicial contra los Rockets de Houston el sábado, Davis no tiene idea de qué esperar.

La ira entre los fanáticos de Dallas no se había aliviado mucho en los seis días posteriores al gran canje que también envió a Max Christie y una selección de primera ronda del draft de 2029 a los Mavs, mientras que Maxi Kleber y Markieff Morris se fueron a Los Ángeles.

“Nunca voy a restarle importancia a eso. Sé exactamente lo que signifiqué para la ciudad de Los Ángeles. Por eso no me sorprende la reacción de los aficionados ni la de la ciudad. Mi trabajo es venir a jugar al baloncesto y hacer lo que se supone que debo hacer y darles a los aficionados esperanza y seguridad sobre por qué Nico me trajo aquí.