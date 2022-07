El apoderado de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Héctor Horta, criticó la decisión de la liga de calendarizar el primer partido de postemporada de su quinteto con poco descanso y sin un aviso formal para -según su apreciación- complacer a Telemundo.

Los Gigantes poncharon su boleto para las series de cuartos de final el jueves en la noche al vencer en un intenso partido de reto a los Indios de Mayagüez por marcador de 79-73, sin contar con jugadores importantes como Tremont Waters y George Conditt IV. Ahora se miden ante los campeones vigentes, Capitanes de Arecibo.

El primer encuentro entre Gigantes y Capitanes fue ayer, sábado, con un saldo de una victoria para Arecibo en su casa por 91-68.

Horta sostuvo que el poner a jugar a los Gigantes a menos de 48 horas luego de su último encuentro no es una “manera profesional” de manejar este asunto. Asimismo, recordó que habían otros cuatro equipos que llevaban días sin jugar y que podían haber sido activados para la función del sábado. Horta aseguró que se enteró que sus Gigantes jugaban el sábado por las redes sociales de la liga.

“Estoy molesto con la liga en términos de ponernos un juego en menos de 48 horas y avisarnos por redes. Entiendo que no es la manera profesional de hacerlo. Hubo otros cuatro equipos que no habían jugado, que pudieron haber puesto esos equipos el sábado en lugar de nosotros, pero para complacer a Telemundo, nos pusieron a nosotros ahí por Arecibo. Al final del día, Telemundo no compone nada. Los equipos no ganan nada con esos contratos, cero. Nosotros no tenemos un ‘revenue check’, nada”, expresó el apoderado a El Nuevo Día.

“O sea, esta es la liga de Telemundo, y al final del día entiendo que la liga para proteger la integridad de su producto tiene que poner un control para proteger su producto, que es lo más importante. Entiendo que en eso falló. No por una prisa para salir de los juegos, hay que jugar mañana o pasado mañana. Entiendo que esa no es la manera de dirigir una liga”, insistió Horta.

El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, no contestó llamadas de este medio para responder a las críticas de Horta. Dalmau se limitó a enviar una oración por el servicio de mensajería Whatsapp en la que pronunció que “Telemundo no interfiere con los juegos a transmitirse”.

Sobre este particular, Horta argumentó que la información que tiene es que Telemundo ejerce injerencia en esas decisiones.

“La información que nos llegó internamente es lo contrario, que querían al equipo campeón, Arecibo, empezando la serie el sábado. Esa fue la información que nos llegó, y yo como equipo no le veo el valor ahora mismo porque no tenemos ningún tipo de participación ni sabemos los ingresos que hacen”.

Más allá de la crítica por la falta de comunicación y transparencia de la liga, el directivo también trajo a colación el que el torneo podría deslucirse al no contar en esta parte de la temporada con jugadores de peso como Phillip Wheeler, de los Piratas de Quebradillas, y el cual entiende que es uno de los candidatos a ser el mejor jugador de la liga.

Wheeler se reportó al equipo de los Timberwolves de Minnesota para jugar en la Liga de Verano de la NBA del 7 al 17 de julio en Las Vegas. De igual manera ocurre con Waters y Conditt IV.

“La fanaticada se merece tener el mejor producto en cancha”, comentó.

El apoderado dijo que el partido que se suponía que iba a subir el sábado era el de los Vaqueros de Bayamón versus los Piratas, que finalmente se calendarizó para este domingo. Horta, que tampoco favoreció ese partido porque ambos equipos también estuvieron activos el jueves, recalcó que habían otras opciones.

Los cuartos de final del BSN fueron divididos en cuatro series. Los Leones de Ponce se enfrentan a los Cariduros de Fajardo desde el domingo, y los Cangrejeros de Santurce y los Atléticos de San Germán comenzaron su serie el sábado. De estos cuatro conjuntos, San Germán fue el que tuvo menos tiempo de descanso tras jugar por última vez en la temporada regular el martes 5, de julio.

“La liga no se debe a nadie, no se debe a Telemundo. Somos 12 apoderados que estamos haciendo una inversión y que queremos mantener la integridad del producto, gane quien gane”, afirmó.

En cuanto al contrato entre el BSN y Telemundo, Horta dijo que desconoce los detalles o si la liga recibe algún dinero del mismo. “Ni idea. No tenemos visibilidad. Por lo menos a mí nunca me han enviado nada, y no entiendo por qué tenemos que debernos a ellos. La liga es de los equipos, no de Telemundo”.

Igualmente, lamentó que se les informara del partido del sábado por las redes el viernes. “Nosotros sin boletos, sin distribución a los auspiciadores, sin distribución a los abonados. Fue así. Eso sacrifica de alguna manera el rendimiento del producto”.