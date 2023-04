Desde la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el escolta de los Piratas de Quebradillas, Alexis “Bebo” Colón, tiene conocimiento que se permite apostar sobre los juegos de la liga en los casinos autorizados en la isla.

Terminó la temporada 2022 y arrancó la del 2023, y Colón aún no ha sido informado sobre la creación de algún documento o reglamento -de parte de la liga- que vele por la integridad del juego y las consecuencias que podrían enfrentar aquellos que cometan alguna violación.

“He visto los anuncios de las apuestas, pero nada más. Todo ha sido a través de las redes sociales”, expresó Colón, de 30 años y con 13 temporadas en el BSN. “Todo aquello que tenga que ver con la liga uno debe estar educado porque uno nunca sabe. Hasta ahora, nada”, añadió Colón a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Fue la misma contestación del alero de los Capitanes de Arecibo, Jonathan Rodríguez, veterano de 35 años.

“Hasta ahora, no. Vamos a ver. Está fuera de nuestro alcance, pero sería algo bueno para saber lo que está pasando en nuestro mundo y lo que se está moviendo a través de este”, compartió Rodríguez.

En febrero de 2022, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico aprobó las apuestas deportivas en la isla. El BSN arrancó su temporada en abril y las primeras apuestas se hicieron en el Casino del Mar en el Hotel La Concha.

En mayo de 2022, El Nuevo Día contactó al presidente del BSN, Ricardo Dalmau, para conocer si la liga había trabajado alguna reglamentación para salvaguardar la integridad del juego y el exjugador comentó que estaba en un proceso de evaluación.

Más adelante en junio, Dalmau habló con otros medios sobre la creación de un plan de educación para jugadores, dirigentes, asistentes, árbitros y oficiales sobre este particular.

En la primera semana de la competencia 2023, El Nuevo Día realizó un sondeo informal en canchas visitadas para conocer si los jugadores y dirigentes han sido educados sobre el tema de las apuestas y tres franquicias indicaron que no se han programado reuniones con los atletas para orientarlos al respecto.

El dirigente de los Piratas, Rafael “Pachy” Cruz, en su octavo año como técnico luego de una destacada carrera como canastero por 21 temporada, tampoco tiene información a la mano a lo que se exponen los estrategas si incurren en una violación sobre las apuestas.

PUBLICIDAD

“Lamentablemente, no. A menos que haya sido cuando estaba con la Selección (en las ventanas en Brasil y Colombia como asistente técnico) lo cual lo dudo porque nadie me ha mencionado nada. Entiendo, de mi parte, que no hemos recibido información. Consecuencias, algunas son obvias, pero no nos han dicho”, comentó Cruz.

El dirigente de los Piratas de Quebradillas Rafael "Pachy" Cruz. (David Villafañe Ramos)

“Esa información estaría bien para estar claros. Todo el mundo debe saber sobre las consecuencias, de cualquier sanción. Uno por lógica sabe, pero no sé las consecuencias que conlleva. No te puedo decir exactamente cuál sería la sanción”, sostuvo Cruz.

Mientras, la gerencia de algunas franquicias están a la espera de alguna comunicación oficial de parte de la liga.

“La liga está trabajando directamente con eso y tan pronto estén listos nos dirán”, dijo Ángel Edgardo García, gerente general de los Capitanes. “Lo vamos hacer todo institucional para que el mensaje no sea diferente. Que todos estemos enganchados en un mismo mensaje”, agregó García.

En camino un taller virtual

En reacción al desconocimiento de los integrantes del BSN, Dalmau informó a El Nuevo Día que en las próximas semanas se realizarán talleres virtuales para orientar a los miembros de los equipos. Quien falle a la orientación está en riesgo de no continuar participando en el torneo, dijo Dalmau.

“Nosotros ya tenemos un taller virtual preparado. En la próximas semanas, todos los jugadores lo deben estar tomando. Desde el año pasado tenemos un acuerdo con una de las divisiones de Sports Trading, que es la compañía que nos orienta sobre las apuestas internacionales y monitorea los juegos. Nos hacen un análisis de la temporada 2022 y ahora 2023. Nos dan otra información accesible para nosotros mitigar riesgos, además de reuniones con la Comisión de Juegos”, señaló Dalmau.

PUBLICIDAD

“La parte que nos falta, y es parte del proceso, es este taller a los jugadores. Los jugadores, obviamente, sí saben que no pueden apostar, pero un taller de la liga se les estará haciendo accesible en los próximos días o semanas. Habla de las reglas y de las leyes”, agregó.

De algún jugador, técnico u oficial del torneo violar las reglas sobre apuestas, el castigo va desde una expulsión del BSN hasta una suspensión, dependiendo de la evaluación del caso en un foro, dijo Dalmau.

“No puedo expresar que es una expulsión automática. Se tiene que ver el caso. Pero sí, existe la posibilidad dependiendo la gravedad de la situación. Todo va a depender”, señaló Dalmau al agregar que la reglamentación de las apuestas necesita la aprobación de los apoderados.

Lo ideal hubiera sido que el BSN impartiera las orientaciones en la pretemporada y no en medio de la competencia. Sobre la tardanza de esta reglamentación, Dalmau dijo que organizar la información del taller en español y en inglés fue parte de la demora.

“Hay que buscar la forma, como estamos haciendo, de que todo el mundo entienda el mensaje. Fueron varias las razones (para tardar). Hemos trabajado con la prioridad que amerita el asunto. Que sea una herramienta de desarrollo que genere interés en el deporte reduciendo los riesgos inherentes que trae la industria”, precisó Dalmau.

El tema de las apuestas deportivas es uno delicado a nivel mundial. Aquí en Puerto Rico se puede decir que está en pañales. Solo hay dos casinos autorizados para apuestas deportivas y las mismas se hacen de manera presencial. Todavía no hay aprobación para jugadas ‘on-line’.

PUBLICIDAD

El caso más famoso sobre un integrante de una liga deportiva castigado por apostar es el del expelotero de los Reds de Cincinnati de las Grandes Ligas, Pete Rose. En 1989, fue expulsado de por vida de MLB por alegaciones de apuestas mientras fue jugador y dirigente. Y el pasado año, la NFL suspendió este año al wide receiver de los Falcons de Atlanta, Calvin Ridley, por apostar en partidos de 2021 mientras se encontraba fuera del equipo por lesión.

Asociación hizo un llamado

La Asociación de Jugadores, bajo la presidencia del licenciado Ricardo Carrillo, ha procurado informarle a sus integrantes que se mantengan alejados de las apuestas, incluyendo a sus respectivas familias, a través de un chat.

“No vamos a intervenir en eso (en la reglamentación) y nuestra posición es que los jugadores y sus familiares no pueden estar cerca de las apuestas. No pueden tener ninguna relación con ese sistema. (La reglamentación) Es una situación de Dalmau y los apoderados. Nosotros específicamente lo que hemos señalado es que los jugadores no pueden envolverse de ninguna forma, directa ni indirectamente”, comunicó Carrillo.

El abogado de profesión indicó que en varias reuniones de la junta de apoderado observó a Dalmau dar información verbal acerca del tema de las apuestas.

“Dalmau, en varias reuniones, ha hecho alusión al tema de las apuestas y a esos efectos ha dado información a los apoderados. He estado presente cuando eso ocurrió. Todo ha sido de boca”, informó Carrillo.

Ricardo Carrillo, presidente de la Asociación de Jugadores del BSN. (Archivo)

Otro tema de relevancia en la liga fue la creación de un protocolo de violencia doméstica y de género en 2019. El Nuevo Día le preguntó a los jugadores si habían sido orientados acerca de este protocolo y los entrevistados también dijeron que desconocían del mismo. Carillo dijo que este protocolo está incluido en el reglamento general que le envió a los jugadores.

PUBLICIDAD

Dalmau, por su parte, añadió que el tema de violencia de género no está incluido en los talleres de apuestas deportivas. Es un tema, sin embargo, que reforzarán en el futuro.

“Definitivo. Y otras medidas que hay que seguir orientando. Tiene que ser continuamente. Periódicamente refrescar la importancia de mantenerse dentro del marco reglamentario”, dijo Dalmau.

Según el documento, el protocolo se activará cuando el presidente del BSN sea informado de cualquier alegación, queja o denuncia. Acto seguido, el BSN nombrará un panel que llevará a cabo una pesquisa para rendirle un informe al presidente, aunque se esté llevando un caso en los tribunales contra un miembro de la liga. Mientras el comité designado investiga, el presidente tendrá la potestad de suspender sumariamente a la persona por un periodo que no excederá 10 días.

El señalamiento de un jugador por un caso de violencia doméstica no necesariamente aplica una suspensión automática, sino que se estudiaría caso a caso. El canastero podría incluso seguir jugando en el torneo, “salvo que cuando el BSN advenga en conocimiento, ya el caso esté suficientemente definido como para que el BSN tenga motivos por los cuales imponer la suspensión”.

Estrictos en la NBA

El exarmador José Juan Barea, actual gerente general de los Grises de Humacao, jugó 14 temporadas en la NBA. En todas, tuvo que asistir a reuniones para ser orientado sobre temas como las apuestas y violencia de género, entre otros. Faltar implicaba recibir una multa de una alta suma de dinero, dijo.

“Antes de que se pudiera apostar sobre los juegos, todos los años nos daban unos seminarios obligatorios, te dan las reglas. Es todos los años. Cuando se aprobaron las apuestas, la liga se puso más serio con el tema. Todos los años tienes que pasar por el proceso”, compartió Barea, quien se retiró de la NBA en 2021 y quien jugó en la pasada temporada con Santurce en el BSN.

PUBLICIDAD

José Juan Barea jugó 14 temporadas en la NBA. (Tony Gutierrez)

“Los talleres de violencia de género, de sexo, de armas de fuego, finanzas... de todo, eran obligatorios. No puedes faltar. Hay que pasar por ese proceso. Violencia de género y apuestas lo toman más en serio. Lo organiza la NBA con la Asociación de Jugadores. Creo que es más la Asociación, pero me parece que se combinan. Es obligatorio todos los años. Si no vas es una multa con una suma grande”, añadió.

Barea entiende que son iniciativas que el BSN debe de adoptar de inmediato.

“Son cositas que no son tan difíciles de hacerlas. Si vamos a implementar reglas con apuestas en el BSN creo que hay que hablarlo con los jugadores. Te aseguro que muchos jugadores no saben. Puede ser que un pana le pregunta por un jugador que va a jugar hoy y si van a ganar hoy. Inocentemente, contestan esa información sin saber. Lo de las apuestas se está poniendo serio cada vez más y ya el mundo las acepto, que van a seguir haciéndolas en todos los deportes”, apuntó Barea.

Apuestas en aumento

Las apuestas deportivas comenzaron a realizarse en el Casino del Mar en febrero de 2022. Para a finales de año, Casino Metro en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones se convirtió en el segundo para realizar estas jugadas.

El gerente general de Casino Metro, Ismael Vega, indicó que la respuesta ha sido bien positiva tras el inicio de esta temporada el pasado 22 de marzo.

“Mucha actividad. Al cliente le encanta. Bien concurrido y de gran aceptación con el púbico local. Se esperaba porque todas las actividades y deportes de Puerto Rico donde hay un boricua se ve la gran aceptación de la clientela para hacer sus apuestas. A medida que avance la temporada y la postemporada, veremos un aumento”, declaró Vega.

PUBLICIDAD

Casino Metro se lanzó al mundo de las apuestas deportivas este año. (Suministrada)

Casino Metro se rige bajo un protocolo interno y la ley de la Comisión de Juegos para evitar que un miembro del BSN o un cercano realice apuestas. Del BSN como tal, no ha recibido comunicación sobre su plan de prevención.

“Es parte de nuestro reglamento. Lo mencionamos cuando alguien se registra, pero es bien raro. No hemos encontrado ese dilema. Estamos conscientes y lo velamos de cerca en la eventualidad que nos percatemos. Yo personalmente con la liga (no he tenido comunicación). Entiendo que la liga, desde el año pasado, ha tomado cartas en el asunto para estar seguro que todo el mundo esté en la misma página”, comentó Vega.

Mientras el gerente de Casino del Mar, Sigfrido De Jesús, reaccionó -en unas declaraciones escritas- que “la temporada del Baloncesto Superior Nacional ha comenzado con fuerza. Las apuestas en semana y media han transcendido a más de $24 mil y entendemos que mientras vaya avanzando la temporada pueden aumentar.”