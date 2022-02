Junto antes de que comenzara la intervención militar de Rusia en Ucrania, la integrante de la Selección Nacional de baloncesto Arella Guirantes salía del país europeo con un título de la liga doméstica en su primera experiencia jugando en el exterior.

La también integrante de las Sparks de Los Ángeles en la WNBA militó para el club Budivelnyk, quinteto de la capital de Kiev que se impuso 103-64 ante el Kyviv Basket en el partido por la Copa de Ucrania el pasado fin de semana.

La boricua tuvo 24 puntos con 14 rebotes. En 18 partidos, tuvo media de 21.4 unidades, 8.1 rebotes y 5.6 asistencias.

Tras llegar esta semana a su estado natal de Nueva York, Guirantes, de 24 años, no ha dejado de pensar en sus compañeras de equipo y amistades que cosechó en los meses que estuvo en el país, en especial por el trato que recibió durante su estadía.

“Fue una experiencia de las más profesionales en la que he estado considerando lo fuerte que es jugar en el extranjero. Como atleta y persona, la experiencia con los locales fue increíble. Estar en la situación que se encuentran es duro para mí porque la gente que conocí allí son grandes personas. Estoy muy triste por todo lo que está pasando. Espero que la situación mejore”, dijo Guirantes vía telefónica a El Nuevo Día.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una operación militar en el este de Ucrania durante la noche del miércoles, horario de Puerto Rico. El viernes, las unidades militares rusas están estrechando el cerco a la capital. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha golpeado a Rusia con un sinnúmero de sanciones y ha enviado miles de soldados a Europa para reforzar el flanco este de la OTAN ante la posibilidad de que el conflicto vaya más allá de las fronteras de Ucrania, que no es miembro de la Alianza.

Guirantes estuvo consciente de que un ataque a Ucrania era inminente desde que las tensiones comenzaron a aumentar en diciembre cuando Rusia comenzó a rodear la frontera con arsenal militar. Para evitar la distracción, su mente estuvo enfocada en el deporte hasta que su agente le urgió a abandonar el país ante la alerta estadounidense de hacerlo en 48 horas debido al pronóstico del inicio de la invasión el miércoles.

“Estuve jugando baloncesto, jugando por un título y ocupando mi mente en eso, lejos de las noticias y redes sociales. Días antes, cuando se estaba calentando la cosa, mi agente se comunicó conmigo diciéndome que estaba a tiempo de salir porque algo se avecinaba. Pero, antes que todo pasara, camino a las prácticas y juegos, solo veía a militares caminando en línea. No vi tanques ni armas ni rusos. Mi experiencia aquí fue bien pacífica. Fueron amables y no vi caos”, relató.

Ahora en su hogar, Guirantes no suelta su celular, atenta a los mensajes de sus compañeras de equipo sobre la situación a miles de millas de distancia, sintiéndose con los brazos atados al no poder ayudarle de alguna manera.

“Todos los días, chequeo el chat, pendiente a que estén bien. Es triste ver sus mensajes porque no puedo hacer nada al respecto. Quisiera que estuvieran acá conmigo y estar lejos de todo eso. Están las cosas caóticas pero están a salvo hasta el momento. Así que doy gracias a Dios por eso y continúo orando”, expresó.

En el inicio de su preparación para jugar con las Sparks, Guirantes se siente como una jugadora más completa luego de su experiencia en el baloncesto europeo.

“El juego es muy diferente a la WNBA. Acá cada cual tiene su rol y solo se enfocan en cumplir con lo asignado. Allá tienes que hacer de todo, ser más versátil. Esa fue la mayor diferencia. Aprendí a ser más efectiva en otras áreas y agresiva en otras, no solo enfocarme en la parte ofensiva, ayudando en tener rebotes y asistencias”, comparó.

Guirantes también viene de debutar con la selección puertorriqueña en el Premundial a principios de mes en Washington, D.C. y Santo Domingo. Puerto Rico falló en clasificar al perder contra Bélgica, Estados Unidos y Rusia en el Grupo A. No obstante, Guirantes brilló en el pequeño torneo, siendo incluida en el Equipo All-Around de la llave.

“Estoy comprometida con Puerto Rico por todo el amor que me mostraron. Soy orgullosa de ser puertorriqueña. Cuando me puse la camiseta sentí orgullo. Fue una experiencia diferente porque FIBA es diferente. Es un juego más rápido contras las mejores jugadoras de cada país. Aprendí mucho jugando esos tres días. El equipo es nuevo, en mi caso, porque tuvimos poco tiempo para aglutinarnos. Pero, seguiremos creciendo y mejorando. Estoy comprometida con el futuro de Puerto Rico y no tengo dudas de que vamos a mejorar”, sostuvo.