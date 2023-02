LeBron James ya es el mejor anotador en la historia de la NBA y algunas de las más grandes estrellas del mundo del deporte y el entretenimiento no se quisieron perder el partido de la noche del martes en el que el jugador de los Lakers de Los Ángeles sobrepasó a Kareem Abdul-Jabbar.

El vegabajeño Bad Bunny fue uno de los que estuvo en la primera fila del Cypto.com Arena de Los Ángeles, hogar de los Lakers, para ser testigo directo de la historia cuando James sobrepasó la que hasta anoche era la cifra más alta de puntos anotados, 38,387, lograda por Abdul-Jabbar, otro exjugador de los Lakers que también estuvo presente en el partido ante los Thunder de Oklahoma City.

Faltando 10.9 segundo del tercer cuarto, James hizo un lance desde cerca de la línea de tiro libre para sumar los puntos 38,387 y 38,388 de su carrera y superar de esta forma al legendario centro al tope de la lista de los jugadores con más puntos en la NBA. Fue entonces que de desató la algarabía y la fanaticada vitoreó a James y le dedicó aplausos, gritos, mientras coreaban “¡MVP, MVP!”

PUBLICIDAD

El partido fue detenido para reconocer la gesta del jugador de Akron, Ohio, quien desde que entró a la NBA en 2003 directo desde la escuela superior ha sido un devorador de récords. LeBron se juntó con su familia, con Abdul-Jabbar y fue felicitado por compañeros, rivales, ejecutivos de la franquicia, exjugadores y figuras como Bad Bunny a quien James se acercó y abrazó

“Felicidades”, dijo Benito Antonio Martínez al fundirse en el abrazo con James, quien le ripostó: “Te amo, mi hermano”.

Inmediatamente después, Bad Bunny le dijo: “The goat, la cabra, la cabra”, lo que hizo a James explotar en risas y repetir en español “la cabra”.

LeBron saludando a su amigo Bad Bunny, que le dice "La Cabra! La Cabra!" 🐐💪🏽pic.twitter.com/929hcHArga — NLB 🐍 (25-30) (@NBALAKERSBLOG) February 8, 2023

En inglés, el acrónimo g,o.a.t. se utiliza para definir al mejor atleta en su deporte y viene de la frase “greatest of all time”. El artista boricua le dio el giro y lo tradujo a “la cabra”, su modo particular de homenajear a James y reconocerlo como el mejor basquetbolista en la historia de la NBA.

James y Bad Bunny tienen una relación de amistad y han compartido en múltiples ocasiones, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Incluso, Bad Bunny fue invitado al programa “The Shop” que conducía James a través de HBO y en el que compartió con otra leyenda del hip-hop, Jay Z.

Bad Bunny junto a Jay-Z y Lebron James. pic.twitter.com/BcANlTB7Ye — Bad Bunny Info (@badbunnyinfope) May 24, 2021