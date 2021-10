José Juan Barea tuvo una despedida improvisada en el tabloncillo del coliseo Roberto Clemente luego de la eliminación de los Cangrejeros de Santurce ante los Capitanes de Arecibo en los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Tras la chicharra final, el mayagüezano intercambió camisas con el armador de los Capitanes Walter Hodge Jr., quien terminó la noche con 35 puntos, y luego se removió las zapatillas para firmarlas y entregarlas al apoderado de Arecibo Frabián Eli.

Acto seguido, se confundió en las gradas en un fuerte abrazo con sus padres, Jaime Barea y Marta Mora, quien derramó lágrimas en lo que pudo ser el último juego del armador como profesional. Se tomó par de fotos con varios fanáticos y camino por el túnel hacia el camerino local ante los aplausos de agradecimiento de los presentes.

En conferencia de prensa, Barea, de 37 años, no descartó su retiro del deporte profesional luego de un regreso al BSN marcado por dolencias en su cuerpo a lo largo de a temporada.

“Puede ser que este haya sido mi último día en cancha”, respondió ante la pregunta de su futuro luego de anotar 11 puntos en la derrota de Santurce.

“No voy a tomar la decisión hoy. No voy a tomar la decisión mañana. Voy a tomarme un break. Me con la familia, me voy a reunir con ellos, con mis papás, y depende como vea mi cuerpo y mi futuro tomo la decisión. Por ahora, estoy bien contento con mis compañeros que lo dieron todo. No tuvimos suerte con la salud y todo el crédito al equipo de Arecibo, quienes vinieron bien preparados esta noche. Creo que dejamos todo en Arecibo cuando llegamos allá”, agregó.

Barea regresó al BSN luego de 16 años de ausencia. Su última participación fue en 2006 con los Cangrejeros del apoderado y productor de espectáculos Angelo Medina. Para 2007, firmó con los Mavericks de Dallas en la NBA, liga donde se estableció por los pasados 14 años, ganando el campeonato en 2011. Tuvo tres temporadas con los Timberwolves de Minnesota en lo que fue su primer contrato multianual (cuatro años y $16 millones).

A finales de 2020, fue dejado en libertas por los Mavericks con un bono de $2.6 millones. A principios de 2021, brincó a España para debutar en la Liga ACB con el Estudiantes Movistar antes de estampar su firma con los Cangrejeros, de vuelta como franquicia de expansión de la mano del grupo de Rimas Music encabezado por Noah Asadd, Jonathan Miranda y el artista urbano Bad Bunny.

En la fase regular con Santurce, el también integrante de la Selección Nacional jugó 17 partidos de los 32 del torneo con promedio de 11.3 puntos. 4.2 asistencias y 3.7 rebotes. Estuvo fuera de cancha por lesiones en el tobillo izquierdo y en la pierna derecha. Pese a las dificultades, Barea disfrutó su tiempo de vuelta por los tabloncillos de la isla.

“Esto ha sido una experiencia bien buena. La fanaticada de Santurce espectacular todo el año. Tener el Roberto Clemente lleno, la fanaticada de Arecibo también. A todas las canchas que fui este año en Puerto Rico fue una tremenda experiencia. Me trataron muy bien donde fui y me gustó ver el baloncesto en Puerto Rico así como lo estamos viendo. Es lo que quería hacer y por eso estoy aquí”, dijo.

En los cuartos de final, Barea lideró a los Cangrejeros con media de 18.5 puntos. En la victoria del quinto juego, lo dio todo con 28 unidades en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina y expresó luego que salió “muerto” del choque, evidencia del paso de factura de su cuerpo tras décadas en el deporte.

“No tuve buena suerte este año con las lesiones. Me lastimé el tobillo y fue una de las dolencias más duras de mi carrera. Volver de esa fue bien difícil. Creo que por volver temprano me lastimé otra cosa y por ahí comenzó todo. Al final de la temporada fue que me volví a sentir bien. Pero, en el último juego en Arecibo lo dejamos todo y hoy se me hizo bien difícil arrancar. Pero, no me voy a quejar de mi salud. Esto me dio toda la vida, jugando desde los 4 año ahora que tengo 37 y voy para 38. No me voy a quejar de mi cuerpo nunca”, indicó.

Barea partirá en los próximos para Miami, Florida, donde se encuentra su esposa, Viviana Ortiz, y sus tres hijos, quienes ya comenzaron la escuela. Tiene en agenda reportarse con los Mavericks luego de acordar un regreso en un rol fuera de la cancha por determinarse.

“Estoy loco por estar con mis nenes y llevarlos para la escuela. Tengo a los tres juntos. Eso es lo primero. Voy a estar part-time con los Mavericks, reuniéndome de vez en cuando con el grupo, reunirme con los coaches. Pero, lo más importante en los próximos meses será mi familia y luego me van a ver que estaré en Dallas tomando experiencia para el futuro”, declaró.

Barea, quien dirigió en 2017 en el BSN a los Indios de Mayaguez, está en sus primeros pasos de transición de jugador a coach. No descarta en un futuro dirigir a la Selección Nacional, que busca técnico ante la salida de Eddie Rosario, pero no es puesto que quiera en estos momentos.

“Quiero coachear en algún momento. Si no juego, quiero tener mucha experiencia como coach. Dirigir el BSN no es fácil. Uno toma mucha experiencia. Me veo dirigente en Puerto Rico, en la NBA, en el Equipo Nacional. Voy a darle duro a eso. Pero, todavía no quiero eso (dirigir a la Selección). Quiero tomar experiencia y luego meterme”