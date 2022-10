Para José Juan Barea, los Warriors de Golden State tienen altas posibilidades de repetir nuevamente el título de la NBA durante esta campaña.

El exarmador puertorriqueño, quien jugó 14 temporadas en la mejor liga de baloncesto del mundo, hizo una radiografía del torneo 2022-23, que inició el pasado martes con los Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green recibiendo sus anillos de campeonato para luego despachar a los Lakers de Los Ángeles de LeBron James.

Los tres canasteros ganaron su cuarto cetro, luego de las conquistas en 2015, más 2017 y 2018. El quinteto de la bahía en San Francisco fue el último en la NBA en lograr el “back to back”.

“Hay mucho drama. El nivel está bien alto. A Golden State lo veo de favorito nuevamente. Boston se ve muy bien. Creo que la NBA va a estar bien buena y la fanaticada se va a disfrutar un bue añito de baloncesto”, dijo Barea, quien viajó a la isla para presentar el proyecto de su fundación “Adopta un Atleta”.

“Puede haber un “back to back”. Yo los vi tranquilos en el primer juego y comoquiera dominaron. Tienen jóvenes saliendo del banco. Los veo llegando lejos”, agregó Barea sobre los Warriors.

Los Warriors parecieron echar a un lado la controversia entre Green y el base Jordan Poole. Durante la pretemporada, el veterano alero golpeó en el rostro a su compañero en medio de una práctica el pasado mes, incidente grabado que se filtró en la web.

Andre Iguodala, Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson de los Warriors miran sus anillos del campeonato 2021-2022 antes del partido contra los Lakers en San Francisco, el 18 de octubre de 2022. (The Associated Press)

Green pidió disculpas al equipo y se alejó por unos días. Solo fue multado por la gerencia de los campeones defensores y retornó al equipo justo a tiempo para el partido inaugural. El dirigente Steve Kerr definió lo acontecido como una “crisis”.

Al ser abordado sobre la situación, Barea entiende que el vergonzoso suceso hará más fuerte al conjunto californiano ya que son “problemas comunes” en el deporte de conjunto.

“Creo que los hará un poquito más unidos. Esas cosas pasan mucho. En mi carrera de la NBA y en la Selección Nacional de Puerto Rico pasaba una vez al año. Sí, el vídeo no sale como salió ese. Un puño bien fuerte, se vio bien feo. Pero esas cosas pasan y, a veces, ayuda a que el equipo pueda unirse más. Tienen el coach perfecto. Kerr sabe manejar esas cosas muy bien y entiendo que ellos lo manejaron muy bien”, opinó.

Barea jugó 11 temporadas con los Mavericks, ayudando a ganar el primer y único campeonato de la franquicia en 2011. Militó en tres con los Timberwolves de Minnesota. En el Equipo Nacional adulto, fue miembro desde 2006 hasta 2021, anunciando su retiro durante el pasado verano.

LeBron James, en el centro, bajo la presión del alero de los Clippers, Marcus Morris Sr., y el guardia Reggie Jackson durante la segunda mitad del partido el 20 de octubre de 2022, en Los Ángeles. (The Associated Press)

Sin oportunidad los Lakers y Nets

Entre los equipos populares de la NBA, Barea no cree que los Lakers de Los Ángeles de LeBron James ni los Nets de Brooklyn de Kevin Durant y Kyrie Irving cumplan con las expectativas en esta temporada.

“El róster de los Lakers no me gustó nada. Desde que lo vi, entiendo se les hará difícil en una temporada bien larga. Van a necesitar mucha paciencia. Y Brooklyn (también). Entiendo que esos dos (no van a llegar). Ya en la NBA, para ganar tienes que ser un equipo bien acoplado, con todas las posiciones cubiertas y tiradores. Un buen coach. No puedes depender solo de las estrellas. Lo veo difícil”, evaluó.

Los Lakers iniciaron la temporada esta semana con derrotas ante los Warriors y los Clippers. A la plantilla, que estrena dirigente en Darvin Ham, solo le agregaron a los armadores Patrick Beverley, Dennis Schroder y Juan Toscano-Anderson. Brooklyn, por su parte, perdió de forma humillante su partido inaugural contra Nueva Orleans.

¿Y los Mavericks?

“Los veo bien. Botaron su primer juego (contra los Suns) pero Luka (Doncic) está en un nivel bien alto. Christian Wood va a ayudar. Lo único que me preocupa es (la salida) de Jalen Brunson (ahora con los Knicks de Nueva York). Jugué con él y les va hacer falta saliendo del banco. Cuando Luka no estaba, él empezaba. Es lo único que me preocupa”, dijo.

Los Mavericks vienen de jugar en la final de la Conferencia del Oeste por primera vez en 11 años, eliminados por los Warriors.

El base de los Mavericks de Dallas Luka Doncic posa para la foto en el día de medios del equipo el lunes 26 de septiembre del 2022. (The Associated Press)

“Las expectativas son altas. Vienen de un año de ensueño. Pero los veo llegando a los playoffs y compitiendo en la primera ronda. A Luka lo ayudó que jugó en el verano (Eurocopa), está saludable y se ve muy bien. Vamos a ver qué pasa”.