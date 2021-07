José Juan Barea hará mañana, sábado, su anticipado regreso a su pueblo natal de Mayagüez como jugador, cuando los Cangrejeros de Santurce visiten a los locales Indios en el Palacio de Recreación y Deportes en la jornada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Podría ser una velada agridulce para el mayagüezano en el municipio que lo vio nacer, ya que la afición de la Sultana del Oeste tenía la expectativa de verlo con el uniforme de la tribu en su retorno a la liga local, luego de una destacada carrera en la NBA. Incluso, llegó a tener un acuerdo verbal con la gerencia de los Indios antes de decidirse por firmar con los Cangrejeros.

Su decisión, naturalmente, no cayó bien en un sector de la fanaticada de los Indios. Y es posible que mañana no sea bien recibido por algunos seguidores del equipo local. Barea dirá presente y espera disfrutar la jornada en su pueblo natal.

“Será súper jugar en Mayagüez donde aprendí a jugar baloncesto, donde fui a la escuela, donde mis amigos y mi familia me vieron jugar desde que tenía pampers (pañales). Va a ser una noche especial para mí”, dijo Barea en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

El base, de 37 años, debutó como profesional en 2002 con los Indios y jugó hasta 2003 para luego partir a la Universidad de Northeastern en Boston, donde militó en la División I de la NCAA. Flor Meléndez, actual dirigente de Mayagüez, fue quien reclutó al joven Barea para el BSN.

/ Antes de unirse a la Universidad de Northeastern en Boston para jugar NCAA, José Juan Barea debutó en el BSN con los Indios de Mayagüez. (juan angel alicea )

En 2002 y 2003, Barea participó en 27 partidos con los Indios, promediando dos puntos por encuentro. En la foto vistiendo la camisera de la Selección Nacional juvenil en 2002. (RICARDO L. RAMIRERZ BUXEDA)

Barea regresó al BSN en 2006 como miembro de los Cangrejeros de Santurce de la administración del productor Angelo Medina. (Xavier Araujo)

En nueve partidos de temporada regular, promedió 10.4 puntos con 2.7 asistencias. (Ramon Tonito Zayas)

Barea y los Cangrejeros alcanzaron la final de la liga para enfrentar a los Criollos de Caguas. (Xavier J. Araujo)

Barea y Santurce cayeron en cinco partidos frente a los Criollos por el campeonato liguero. (Ramon Tonito Zayas)

Tras establecerse en la NBA con los Mavericks de Dallas y ayudar a la franquicia a ganar su primer campeonato en 2011, Barea regresó al BSN en 2017 para marcar su debut como dirigente de los Indios a mitad de temporada. (JORGE A RAMIREZ PORTELA)

Barea y los Indios alcanzaron los cuartos de final, perdiendo contra los Santeros de Aguada en cinco partidos. Cuatro años, Barea estará nuevamente de vuelta en el BSN como armador de los regresados Cangrejeros de Santurce. (JORGE A RAMIREZ PORTELA)

El veterano mentor espera que Barea tenga una cálida recepción en el Palacio por su brillante trayectoria tanto en la NBA como en la Selección Nacional, convirtiéndose en una de las figuras deportivas más queridas de la isla.

“En eso no me meto, en el público. Barea es un ídolo en Mayagüez y es un profesional. Tomó una decisión que era la más que le convenía (firmar con Santurce). Nadie se puede meter en eso. (En el Palacio) Deben ver al atleta, un muchacho que se crió aquí y que lo firmé cuando era un niño en Mayagüez. Hay que ir a ver a ese jugador. No ir a verlo con la camiseta que tenga puesta. Tratar de ver el buen jugador que es”, expresó Meléndez a este medio.

El sábado será el primer partido local de la temporada de los Indios luego de visitas a Arecibo y Carolina, terminando con marca de 1-1. Los Cangrejeros, por su parte, tienen récord de 0-2, tras derrotas antes los Vaqueros y los Capitanes.

En dos partidos, Barea promedia 14.5 puntos con 4.5 rebotes y 3.5 asistencias.

Carlos Acosta, apoderado de los Indios, informó que en las primeras dos horas de la disponibilidad de boletos por prticket.com se vendieron unas 1,300 taquillas.

“Se ha vendido bien. Se ha vendido como se esperaba. Veremos mañana (sábado) temprano como termina. Estamos claros de que hay un auge por la juventud que se ha unido a la liga y que atrae al fanático”, expresó Acosta.

“Barea siempre será admirado y querido en Mayagüez. Siempre están los fanáticos que tendrán sus diferencias, pero es parte el juego. Veremos mañana (sábado)... Barea será siempre un ídolo. Ha tenido logros que pocos han tenido en el baloncesto y es no se lo quita nadie”, añadió Acosta.

Barea regresó al BSN luego de una carrera de 14 temporadas, 11 con los Mavericks de Dallas y tres con los Timberwolves de Minnesota, en la NBA. Alzó el título de la liga en 2011. A finales de 2020, fue cortado por los Mavericks (con un contrato garantizado de $2.6 millones) y participó en la Liga ACB de España en la primera parte de 2021 antes de volver a Puerto Rico.

El canastero estuvo de vuelta en Mayagüez en 2017 cuando se convirtió en dirigente de los Indios a mediados de temporada, alcanzando los cuartos de final.