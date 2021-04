Eliminados de la contienda para avanzar a la postemporada de la Liga ACB de España, el conjunto Movistar Estudiantes, para el cual juega el puertorriqueño José Juan Barea, ahora lucha por evitar descender a la segunda división del torneo.

El Estudiantes, que suma cinco derrotas al hilo, tiene marca de 9-23, decimoséptimos en la tabla de posiciones. Tienen un juego y medio de ventaja sobre RETAbet Bilbao y Acunsa GBC, ambos quintetos con récord de 7-24, en las últimos encasillados que delegan a los equipos de primera división a la segunda, la liga LEB Oro.

Es la cuarta vez que el Estudiantes está al borde del descenso. El año pasado, la paralización del torneo debido a la pandemia del COVID-19 evitó que la liga desclasificara a los últimos equipos de la tabla. La última vez que el quinteto madrileño descendió fue en la temporada 2015-16.

El Estudiantes tendrá la oportunidad de recuperar terreno este fin de semanas con partidos el viernes ante Urbas Fuenlabrada (decimosexto con 9-21) y el domingo ante Valencia Basket Club (quinto con 20-11).

Después del domingo, al Estudiantes le restan tres jornadas de la temporada regular que culmina el 16 de mayo.

“Una victoria para nosotros en este momento es la vida, ahora mismo estamos muy jodidos, no os voy a engañar, entras en el vestuario ahora y hay lágrimas, tristeza y decepción”, expresó el dirigente Jota Cuspinera en conferencia de prensa luego del último revés.

Barea viene de marcar 13 puntos y ocho asistencias en 20 minutos de acción el revés 102-101 contra el Baxi Manresa el pasado sábado.

“Al final hemos remontado pero se ha cocinado antes. La parte positiva es la reacción cuando parecía que estábamos muertos y no nos daban las piernas para nada. No es un tema físico, es mental o de presión… no sé qué es, pero evidentemente no funcionamos. El hecho de remontar 20 puntos a un equipo como Manresa, tan efectivo en ataque y defensa, nos debe ayudar a creer un poquito más en el final de temporada tan duro que tenemos. Hemos sido capaces de volver al partido y entrar a un cara o cruz. Nos debe servir para buscar esas victorias que necesitamos”, indicó Cuspinera.

En 15 partidos en su primera experiencia en la ACB, el veterano armador boricua, ganador del campeonato de la NBA con los Mavericks de Dallas en 2011, promedia 12.3 puntos con 4.5 asistencias en 22 minutos de juego.

El Estudiantes terminará la temporada sin los servicios de su capitán Edgar Vicedo, quien se torció el tobillo en el encuentro pasado.