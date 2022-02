Nueva York — Ben Simmons dijo el martes que sus problemas de salud mental comenzaron mucho antes de que terminara la temporada de los 76ers y que no creía que pudiera superarlos en Filadelfia.

Está ansioso por comenzar a seguir adelante con los Nets de Brooklyn, aunque aún no está seguro de cuándo se unirá a ellos en la cancha. Tampoco estaba seguro de cómo las cosas se pusieron tan mal en Filadelfia.

“Si lo supiera, les diría todo”, dijo Simmons. “Pero hay muchas cosas internas que sucedieron con el tiempo, y llegaron a un punto en el que no creo que fuera bueno para mí mentalmente. Así que, es lo que es. Sucedió y ahora sigo hacia adelante”.

Habló en el centro de práctica de los Nets, menos de una semana después de que los 76ers lo cambiaran a Brooklyn como parte de un paquete por James Harden.

La selección número uno del sorteo de 2016 no ha jugado desde que los 76ers fueron derrotados por Atlanta en el el séptimo juego de las semifinales de la Conferencia Este. Los comentarios posteriores al juego de su compañero de equipo Joel Embiid y el entrenador Doc Rivers después de que Simmons jugó mal se consideraron el catalizador de su solicitud de intercambio, pero Simmons dijo que ese no era el caso.

“Eso fue antes de esa serie o incluso de esa temporada con la que estaba lidiando y esa organización lo sabía”, dijo Simmons. “Así que es algo con lo que sigo lidiando, buscando el camino correcto para volver a la cancha”.

Simmons dijo que espera estar listo para jugar cuando los Nets visiten a los 76ers el 10 de marzo.

Agradeció a la organización de los 76ers y a los fanáticos por su apoyo y dijo que había hablado con algunos compañeros de equipo y personal, aunque no con Embiid, después del intercambio. También habló ese día con Kevin Durant, a quien se unirá junto con Kyrie Irving en una alineación que los Nets esperan que sea lo suficientemente buena para ganar la Conferencia Este.

“Creo que va a dar miedo”, dijo Simmons. “Tener a esos muchachos corriendo a mi lado, múltiples armas diferentes en el tabloncillo y creo que al ritmo al que queremos jugar, será irreal”.

Esa era la expectativa de su asociación con Embiid, el centro All-Star de los 76ers. Llevaron a Filadelfia al mejor récord en el Este la temporada pasada, pero Simmons ya estaba lidiando con desafíos personales que sintió que requerían que dejara la organización.

“Creo que simplemente no estaba en el lugar para hacer eso y sucedieron muchas cosas durante ese verano en las que no sentí que estaba recibiendo esa ayuda”, dijo Simmons. “Pero es lo que es. No fue algo personal hacia ningún jugador, entrenador o propietario ni nada por el estilo. Se trataba de mí mismo, de llegar a un lugar donde necesito estar”.

Está feliz hasta ahora en Brooklyn, donde estuvo con los Nets el lunes cuando vencieron a Sacramento para romper una racha de 11 derrotas consecutivas. Simmons no quiso hablar en profundidad sobre lo que había estado enfrentando, pero se le preguntó qué les diría a quienes lo vieron sonreír en el juego y no creen que sus problemas fueran más que una excusa para buscar un canje.

“Deberían estar felices de que esté sonriendo, honestamente”, dijo Simmons. “He tenido momentos oscuros en los últimos seis meses y estoy feliz de estar en esta situación con este equipo y organización. Así que la gente va a decir lo que quiera. Lo han dicho los últimos seis meses y no he comentado y es lo que es, por lo que la gente siempre tendrá sus propias opiniones”.