Bobby Joe Hatton advierte del potencial del Equipo Nacional de baloncesto en París 2024: “Los rivales deben tener cuidado con nosotros”

“Este equipo de Puerto Rico ahora mismo, no es que solo jugó bien en el Repechaje Olímpico , sino que contra potencias como Italia y Lituania, tuvo el control prácticamente durante los 40 minutos del juego” , dijo Hatton a El Nuevo Día desde Orlando, Florida, su lugar de residencia.

Los dirigidos por Nelson Colón , quiénes cayeron cerradamente el martes 67-65 ante Grecia en un partido amistoso, pertenecen al Grupo C junto al favorito Estados Unidos, así como también Serbia y Sudán del Sur.

“Lo más que me impresiona de este equipo es la cohesión de grupo. No se ve ningún tipo de ego. En una buena noche, podemos ganarle a cualquier potencia. Uno nunca sabe, mira lo que ocurrió con nosotros en 2004 cuando derrotamos al ‘ Dream Team ’”, sostuvo Hatton.

“Desde que lo vi jugar por primera vez, me impresionó mucho. Este chamaco tiene el juego perfecto para la NBA. Me sorprende que no esté ahí”, destacó.