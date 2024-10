BSN: la medida del tercer refuerzo parece contar con los votos para ser aprobada con miras al torneo 2025

“En el pasado, Mario Butler, Rolando Frazer, Jim Maldonado hubieran sido agentes libres y la liga dijo que no. Tú eres del equipo con el que tú estabas. Estamos diciendo que la regla es clara. Si no tienes una regla que diga nada, vas por el precedente. No puedes negar que le estás quitando un derecho a una franquicia. Confío que si ese jugador se determina nativo, va jugar con los Piratas. No va a jugar en otro lado”, sostuvo Sepulvado.