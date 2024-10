José Juan Barea desea mayor continuidad en el puesto de dirigente de la Selección Nacional de baloncesto masculino

Se postula para el futuro

“Yo quiero tener más experiencia. Eso es un sueño para mí, pero no ahora. Yo quiero que ese sueño venga cuando esté verdaderamente preparado para coger las riendas, y sé que Carlos González se lo merece. Yo no tengo apuro, pero sé que es un sueño para mí en algún momento ser el coach del Equipo Nacional”.

Regresa a con los Mets

“Me gustó la experiencia. Lo más que me gustó fue lo de coachear, el tú a tú con los jugadores, eso me encantó, y poder competir. Quiero mejorar unas cosas operacionales y de organización de la liga y todas esas cosas. Me gustó y voy a volver con los Mets, tengo buena relación con los dueños, me gustó el ambiente... Sé que tengo que seguir mejorando y prepararme para el segundo año”, dijo el también exjugador del BSN con los Cangrejeros de Santurce y los Indios de Mayagüez.