BSN: Optimismo en el “rancho vaquero” ante la sacudida de cambios en el equipo

“Lo de Romero se venía bien desde hace un tiempo porque no se estaba viendo a gusto. Me gustó porque tenemos los picks . Por lo menos es lo que se dice en las gradas. Pero pues, tenemos un núcleo joven ahora y esperar a ver si se adaptan. Entiendo que este año no tenemos ningún tipo de posibilidad (de campeonato) pero para el año que viene”, indicó Pintor, impactado más por la salida de Rodríguez.

“Fueron buenos cambios. Creo que los jugadores que estaban, no eran que no querían salir, pero a la larga los cambios son buenos para los equipo. Me gusta lo que tenemos ahora. Se ve bien. Lo más que me sorprendió fue el cambio de Angelito. Fue el único”, destacó Montañez.