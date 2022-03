Sentado en las gradas del Gainbridge Fieldhouse en Indianapolis, Butch Lee levantó las manos y con lágrimas celebró la sorpresiva victoria de la Universidad de St. Peter’s sobre Kentucky en la primera ronda del Torneo de Campeonato de baloncesto de la NCAA en la Región Este.

El legendario jugador puertorriqueño no podía ocultar la emoción al ver a su hijo Matthew Lee ser protagonista de este ‘tablazo’ en la jornada del jueves, considerada una de las mayores sorpresas en la historia del torneo de División I.

Matthew es el armador titular de St. Peter’s, ranqueado número 15 en la región. Y en la victoria en tiempo extra 85-79 ante el segundo sembrado, el jugador nacido en la isla totalizó 26 minutos y aportó cuatro puntos con cuatro asistencias. Su compañero Daryl Banks, de ascendencia puertorriqueña, fue la figura grande con 27 puntos.

Butch conoce muy bien este escenario. Como jugador fue el Más Valioso en el Final Four de 1977 al guiar a la Universidad de Marquette al campeonato de la NCAA. Pero el sentimiento de anoche fue uno muy distinto al ver a su hijo triunfar sobre el tabloncillo.

“Esto es algo increíble”, fue la primera reacción del exjugador del Equipo Nacional a El Nuevo Día desde Indianapolis. “Esto es ‘grandes ligas’. Todo el mundo en Estados Unidos está pendiente al torneo y lo que ellos hicieron fue algo grande. Que Matthew esté pasando por algo así, es increíble”.

“En la cancha habían como 20,000 personas de Kentucky y de St. Peter’s éramos solo como 30. Para mí es el ‘upset’ más grande en la historia, porque le ganaron a una universidad como Kentucky, que tiene uno de los coaches mejores pagados en John Calipari, y es uno de los grandes programas en la historia. Estoy bien contento”, prosiguió.

Kentucky era el favorito para avanzar a la segunda ronda. Era el segundo sembrado de la región. Llegó al juego con marca de 26-7 y con ocho títulos nacionales. St. Peter’s, por su lado, apenas tiene historia en el Torneo de Campeonato con solo cuatro apariciones.

“Pienso que ellos no saben lo grande que es esta victoria. No todos tienen la oportunidad de jugar en este escenario”, dijo Butch al indicar que hace una década no presenciaba un partido del Torneo de Campeonato.

Con la experiencia que viviste como jugador en Marquette, ¿cuál fue el consejo que le diste a tu hijo antes de entrar a la cancha?, se le preguntó a Butch.

“Practico mucho con él y con mi otro hijo Brandon, y siempre les digo que tengan en mente todo lo que practicaron. Lo que practiques es lo que va a salir en la cancha”, respondió el exjugador de la NBA, a quien recientemente le hicieron un reconocimiento en un partido de Marquette.

Matthew, de 6′0″ de estatura, atraviesa su tercer año con St. Peter’s. Esta campaña promedia 6.9 puntos con 2.9 asistencias en 23.2 minutos por cotejo.

St. Peter’s regresará mañana, sábado, al tabloncillo para enfrentar a Murray State (séptimo sembrado) en la segunda ronda.