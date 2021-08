La plantilla de la selección de Puerto Rico en el Premundial Sub-16 de baloncesto de las Américas cuenta con dos jugadores que tienen padres de lujo en el baloncesto puertorriqueño.

Brandon Lee y Caleb Rivera, activos en Xalapa, México, en busca del pase al Mundial Sub-17, son hijos del exjugador de la NBA y el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Alfred “Butch” Lee y el veterano armador de los Leones de Ponce, Carlos Rivera, respectivamente.

Brandon es un escolta de 6′2″ de 16 años y promedió 11.3 puntos por juego en la primera ronda del torneo, mientras que Caleb, de 15 años, es un base de 5′9′' con media de 2.7 unidades. Ambos buscarán hoy, viernes, el pase al Mundial Sub-17 ante Canadá.

Tanto Lee como Rivera mostraron orgullo por ver a sus retoños vestir el uniforme de Puerto Rico en el programa juvenil. Lee fue parte de la Selección Nacional que jugó en los Juegos Olímpicos de 1976 (Montreal), mientras que Rivera sudó el uniforme patrio en el Mundial de España 2014 y en otros torneos internacionales.

“Estamos bien contentos. Está en ‘grandes ligas’ ahora mismo”, dijo Butch Lee sobre Brandon y quien tiene a su hijo mayor, Matthew, jugando en la NCAA con la Universidad de St. Peters.

“Yo he hablado con los papás de los demás muchachos del significado de esto, porque veo a los nenes contentos con los uniformes. Representar a Puerto Rico es un buen paso para ellos. Cuando ellos regresen, se van a dar cuenta de lo grande que es”, agregó el exjugador de la Universidad de Marquette.

Brandon y Alfredo "Butch" Lee. (Archivo)

Rivera, igualmente, expresó alegría por su hijo al ser testigo del trabajo que ha puesto en cancha junto a él cuando entrenan tanto en privado como con los Leones en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

“Si algo admiro de él es que trabaja duro. Es el mensaje que le quiero llevar al resto de los padres. Si sus hijos quieren continuar en esto y conseguir becas en Estados Unidos, tienen que poner el trabajo porque esto no es fácil. Caleb lleva tiempo conmigo yendo a la pista, al gimnasio, se va conmigo a las prácticas (de los Leones) y trabaja individual. Todo ha rendido frutos”, indicó Rivera.

Rivera, de 38 años, suma 17 temporadas en el BSN, ganando campeonatos con los Capitanes de Arecibo (2008), los Indios de Mayagüez (2012) y los Leones (2014 y 2015). También, suma cetros en México con los Halcones Rojos de Veracruz y Fuerza Regia. Su resumé deportivo ha sido inspiración para Caleb, quien aspirar a seguir los pasos de su padre.

“Como padre joven, él se disfrutó gran parte de mi carrera... los campeonatos. Creo que eso le crea entusiasmo. Siempre le llevo el mensaje de que tiene que mejorar. Hablando con otros coaches, no le voy a quitar el puño de encima porque es lo que quiere hacer y tengo que empujarlo a que dé más. Lo viví viendo a Christian Dalmau y Larry Ayuso. Me llevé ese mensaje de ellos, la educación (en el deporte y preparación). Quiero que él lo vea en la práctica conmigo y con otros jugadores, que esto es todos los días. No uno o dos días a la semana”, relató Rivera.

Carlos y Caleb Rivera (Archivo)

Brandon y Caleb no son los únicos en la escuadra nacional en Xalapa de padres atletas. El centro Alejandro Avilés, líder anotador del certamen con 20.3 puntos, es hijo de Nelson Avilés, quien jugó ocho temporadas en el BSN. El delantero Luis Marín es hijo de la exjugadora de la Selección Nacional, Glenda Rodríguez.