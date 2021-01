Indianápolis - Caris LeVert llegó a Indianápolis la semana pasada sintiéndose perfectamente bien. Estaba ansioso por conocer a sus nuevos compañeros de equipo, unirse a la alineación titular y hacer su debut con los Pacers.

Luego vino la impactante noticia de los médicos del equipo de Indiana: encontraron una pequeña masa en el riñón izquierdo de LeVert.

De repente, todo quedó en suspenso y ahora, mientras LeVert espera los resultados de las pruebas para averiguar si el crecimiento es canceroso, el alero de 6´6´´ pies reconoce lo afortunado que fue de ser incluido en el exitoso canje de la semana pasada.

“No me había perdido ningún partido esta temporada todavía. Estaba 100% sano“, dijo leVert durante una videollamada el martes.

”En cierto modo, este intercambio mostró y reveló lo que estaba pasando en mi cuerpo. Así que definitivamente lo estoy mirando desde ese lado y definitivamente me siento honrado de saber que este cambio podría haberme salvado a largo plazo“, agregó

Si no hubiera ido de Brooklyn a Houston en el acuerdo de James Harden, luego de los Rockets a Indiana a cambio de Victor Oladipo el miércoles pasado, no está claro cuándo, o si, se habría detectado la masa.

LeVert pasó sus primeras cuatro temporadas y media con los Nets luego de que los Pacers lo seleccionaran en la primera ronda del draft de la NBA de 2016. Después de una sólida temporada de novato, su promedio de anotaciones aumentó en cada una de las siguientes tres temporadas y esta comenzó como la mejor hasta ahora.

Estaba promediando 18.5 puntos, un récord personal de 6.0 asistencias con 4.3 rebotes antes del intercambio. Aunque los equipos realizan exámenes físicos al comienzo de cada temporada, LeVert no estaba seguro de si los Nets alguna vez escanearon su espalda baja. Eso cambió cuando se unió a los Pacers, a quienes se le ocurrió un diagnóstico que LeVert nunca esperó.

Caris LeVert promedia esta temporada 18.5 puntos por juego. (Kathy Willens)

“Muchas cosas pasaron por mi mente”, declaró. “Realmente no sabía lo que estaba pasando. No sabía los siguientes pasos, no sabía si el intercambio se iba a realizar. Obviamente , lo hizo y creo que eso es un testimonio de esta organización y no solo lo buenos que son, sino también lo mucho que creen en mí. Eso fue enorme para mí. No puedo esperar para recuperarme y volver a la cancha”, agregó.

Nadie sabe todavía cuándo será. Y hasta que LeVert regrese, el dirigente de primer año, Nate Bjorkgren, se enfrentará a un personal corto. Se esperaba que LeVert reemplazara a Oladipo en la alineación y ayudara a agregar fuerza anotadora con T.J. Warren salió indefinidamente después de una cirugía por una fractura por estrés en su pie izquierdo.

Si bien Bjorkgren dijo que tiene esperanzas de que regrese el máximo anotador de los Pacers de la temporada pasada, reconoció que la oficina principal continúa trabajando en un plan de rehabilitación. El centro Myles Turner, el líder de bloqueos de la NBA, cayó el fin de semana pasado con una mano derecha fracturada. Los oficiales del equipo dijeron que la cirugía no será necesaria y está día a día.

Es posible que pueda jugar el miércoles por la noche contra Dallas con un acolchado adicional protegiendo la mano.

“Él podría haberse sentado muy fácilmente en esto, estar sentado dos o tres semanas y de ninguna manera, no tiene nada de eso”, dijo Bjorkgren. “Me dijo que estaba practicando hoy. Ha estado diciendo esto durante dos o tres días desde entonces. Eso sucedió. Así que aprecio la dureza y la persistencia que tiene“.

La buena noticia es que el regreso del base Jeremy Lamb podría darle a Indiana otro anotador. No ha jugado desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en febrero pasado, pero ha estado practicando y Bjorkgren dijo que espera que Lamb regrese “muy pronto”.

Y si LeVert regresa, bueno, los Pacers podrían estar completos quizás a tiempo para los playoffs. Pero, por ahora, LeVert ha dejado a un lado esas esperanzas para poder concentrarse en recuperarse lo suficiente como para regresar a la cancha.

“Para mí, lo más importante es mantener mi cuerpo sano y asegurarme de vivir una vida larga. Realmente no estoy mirando ese lado (del baloncesto) de las cosas en este momento. Obviamente, quiero jugar lo antes posible. Soy un competidor. Me encanta jugar. Pero creo que la salud es lo más importante. En lo que respecta a la línea de tiempo, lo resolveremos en el futuro, pero ahora simplemente no tenemos esas respuesta“.