Cuando Puerto Rico salga este verano a competir en el torneo de Repechaje Olímpico en Serbia en busca de su primer pase a unos Juegos Olímpicos desde el 2004, en fila y completamente comprometidos con la causa última estarán el dirigente Eddie Casiano y el armador José Juan Barea.

Quien considera que eso será así, a pesar de la crisis que ha surgido en el seno del Equipo Nacional de Baloncesto debido a las declaraciones que recientemente se hicieron públicas de Barea reclamando que la Federación de Baloncesto debería cambiar a Casiano del puesto de dirigente nacional, lo es el exentrenador de la Selección boricua Carlos Morales.

“Sin dudas será así”, afirma quien fuera dirigente nacional durante gran parte de la década del 1990. “Y más conociéndose ya que Eddie sabía lo que Barea había dicho antes del inicio de la pasada ventana de la FIBA, donde el equipo se vio jugando con buena química, con Eddie dirigiendo y Barea entregándose a la causa”.

Morales hizo referencia a un reportaje publicado el martes en la noche en Primera Hora en el se descubrió que Casiano tuvo conocimiento de las declaraciones que hizo Barea al programa One On One de DePlaymaker, al pedirle al propio jugador que le dijera qué había dicho tras tener acceso a una promoción que hizo el referido comentarista deportivo señalando que el jugador hizo unas fuertes declaraciones que las aguantaría hasta una vez se terminaran los juegos para evitar afectar al equipo.

Para Morales, sin embargo, las diferencias de Barea con Casiano son cosas típicas que suceden en todos los equipos y las selecciones durante toda la vida. De hecho, destacó que a veces un dirigente no le cae bien a un jugador, o a un jugador no le agrada ser compañero de otro, pero en el aspecto profesional canasteros y técnicos han sabido salir a jugar y respaldarse dentro de un plan de juego por el bien último, que es ganar un partido o un torneo.

“No creo que deban haber problemas para que puedan bregar juntos. No siempre hay buenas relaciones entre todos los integrantes de un equipo. Pero se liman las asperezas y se sale a jugar”, dijo Morales, quien actualmente es comentarista de juegos de la NBA para NBA League Pass y tiene junto al periodista y narrador Álvaro Martin dos proyectos relacionados a la NBA, uno llamado Ritmo NBA en redes y una programa próximo a debutar en You Tube que llevará de título NBA Latin America.

Sin querer entrar en revelar nombres directamente, Morales dijo que dirigió en la Selección a jugadores que no se llevaban bien, y que dirigió a jugadores que estaban molestos con él por sus demandas en prácticas, pero que al momento de salir a jugar unieron causas dentro de la cancha por el objetivo de dar triunfos a Puerto Rico.

Carlos Morales fue dirigente nacional en la década del 1990 y asistente de Flor Meléndez a principios de esta década.

Diferencias como esa que uno puede recordar serían el encuentro en la Selección de dos jugadores que acababan de disputar una serie final del BSN y al día siguiente estaban montados en un avión para jugar en un torneo. Incluso, por tiempos, el pareo de José ‘Piculín’ Ortiz con Daniel Santiago no era el más amistoso, el propio Casiano tuvo sus diferencias con Ortiz y más recientemente Casiano aceptó de vuelta a Renaldo Balkman al equipo para jugar en la pasada Copa del Mundo de la FIBA, en la que Puerto Rico avanzó hasta la segunda ronda por vez primera desde el Mundial Indianápolis 2002.

“Recuerdo jugadores que no se llevaban pero a la hora de jugar se ayudaban en defensa y en el proceso de correr sistemas para que uno de ellos pudiera hacer su trabajo. No tengo dudas que Casiano y Barea podrán trabajar para estar juntos en Serbia”, abundó Morales.

Mientras, Morales destacó que Casiano ha hecho un gran trabajo con el personal que ha tenido disponible en la actual generación del equipo.

“Eddie ha logrado ganar los eventos de la región, entiéndase los Centrobasket, Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, en donde cada vez más la competencia ha subido su nivel. Y logró clasificarse al Mundial y allí se jugó bien. En verdad creo que no fue justa la crítica a Casiano. Y más cuando el personal no es el que tuvimos en los 80 y 90 y principios del 2000. Hay que entender que el talento que hay es el que hay. Como dijo Paco Olmos en el 2014, somos lo que somos y yo añado, no somos lo que éramos”, dijo Morales.

Mientras, mirando al torneo de Repechaje Olímpico que se realizará del 29 de junio al 4 de julio y en el que Puerto Rico competirá en Serbia, en primera ronda ante Italia y Senegal, con potencial cruces en semifinales frente a República Dominicana, Nueva Zelanda o Serbia, Morales reconoció que la Selección boricua necesitará reforzar varias áreas para poder tener la opción de competir por el único boleto disponible allí.

“Necesitamos fuerza en la pintura y complementar la posición tres. Entiendo para que esa última resuelve bien Isaiah Piñeiro con Emmy Andújar. Hay que ver si la Federación logra sumar a un Tyler Davis (Corea) o Maurice Harkless (Heat de Miami). Igual está Jonathan Isaac (Magic de Orlando) pero con la lesión que sufrió no sé si estará disponible”, dijo en referencia a este último, quien el año pasado tuvo que ser operado tras sufrir la rotura del ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda.

El trío mencionado son el centro Davis, de 6′10 de estatura y quien ya jugó a nivel internacional con Puerto Rico en el torneo AmeriCup 2017; Isaac, un delantero fuerte de 6′11; y Harkless, un alero y delantero de 6′7.