El escenario que tiene por delante la Selección Nacional de Baloncesto en busca de su pase al Mundial de 2023 es complicado, e irónicamente, tal vez ideal al mismo tiempo.

Con el partido de esta noche en agenda ante Uruguay en el Coliseo Roberto Clemente, los boricuas tienen la ventaja, si se puede describir así, de enfrentar justo al rival que necesitan para colocarse en mejor posición de cara a la última ventana clasificatoria en la que se jugarán los últimos dos encuentros, y se definirán los siete equipos que viajarán a la Copa del Mundo en Filipinas, Indonesia y Japón, del 25 de agosto al 10 de septiembre.

Lógicamente, Puerto Rico tendrá que derrotar a Uruguay esta noche y no dejar que se repita lo que ocurrió en el Antel Arena de Montevideo en la ventana anterior en agosto, cuando la Selección cayó derrotada por ocho puntos, 78-70.

Los boricuas necesitan desesperadamente otra victoria como la del viernes en el Clemente ante los colombianos, y deben ganar específicamente por nueve puntos o más para tener ventaja de ‘goal average’ en caso de concluir los clasificatorios en febrero con igual récord.

Al momento Uruguay y Puerto Rico tienen la misma foja de 5-4 pero los sudamericanos ocupan la cuarta plaza del Grupo F por haber ganado el primer partido entre ambos.

Y luego de vencer a Colombia 91-79 hace tres noches, tras confrontar problemas en los rebotes durante todo el partido, el dirigente de Puerto Rico Nelson Colón sabe que tendrá las manos llenas ante un equipo que ya conoce, y que tiene exactamente el mismo estilo de juego de los colombianos, pero con mucho más talento y tradición baloncelística.

“Uruguay, básicamente, es un equipo bien físico al igual que el de Colombia. Más Sudamérica, que tiran más para el juego europeo. Pegan, nos cambian las rutas. Mi preocupación con el juego de Uruguay es cómo vamos a reaccionar a eso, a lo físico, a la lucha de los rebotes también. Pero, día a día, práctica a práctica, juego a juego”, admitió Colón el viernes luego del refrescante triunfo que mantiene vivas las aspiraciones de Puerto Rico de clasificar.

Siete equipos de las Américas recibirán un boleto para el Mundial, que por segunda edición constará de 32 países participantes. Los mejores tres quintetos del Grupo E pasarán directo, al igual que los tres con mejor récord del Grupo F en que está Puerto Rico, para un total de seis. El séptimo pase será para el cuarto de cualquiera de los dos grupos que tenga el mejor registro al finalizar las ventanas en febrero.

Para esa ocasión la Selección Nacional tendrá el duro reto de enfrentar como visitante, tanto a Brasil como a Colombia, el 23 y 26 de febrero, respectivamente.

Estados Unidos encabeza el Grupo F con registro de 7-2, seguido de México y Brasil, en ese orden, ambos con 6-3.

Una victoria de Puerto Rico esta noche lo colocaría en el cuarto lugar, rebasando a los uruguayos, pero no bastará con ganar pues debe asegurarse que en caso de un empate con el mismo récord, el margen de puntos de esta noche sea lo suficiente para quebrarlo.

“La posición de nosotros es complicada. Con la victoria anoche (jueves) de Dominicana sobre Argentina, y con la victoria hoy (viernes) de Brasil ante Estados Unidos, es un panorama complicado el que tenemos al frente. Tenemos que aceptar el reto y aprovechar esta ventana que tenemos en casa; estos dos partidos nos ponen en ritmo, nos ponen en seis victorias”, analizó Colón.

“Quedan dos partidos más, pero antes de llegar a esos dos partidos nos vamos a enfocar el lunes en Uruguay”.

Uruguay tiene también un escenario complicado ante sí. Necesita ganarle a Puerto Rico una vez más, pues un revés pondría su récord en 5-5 y dificultará aun más su situación, ya que su siguiente juego en febrero será ante Estados Unidos, que lo derrotó vía paliza en agosto pasado, 105-71 en Las Vegas. En febrero los uruguayos actuarán como locales, y después de enfrentar a Estados Unidos el día 23, recibirán el 26 a México, que también los aplastó 80-60 este pasado viernes.

Y Colón está esperanzado en que Puerto Rico pueda sacar provecho no solo de su ventaja de cancha local, sino del hecho de que Uruguay no traerá a algunos jugadores importantes que ya han participado en ventanas anteriores.

“No vienen completos, (Luciano) Parodi no viene, creo que otro muchacho que es zurdo y que juega (bien) no va a venir. No tienen el ‘full roster’. Tenemos que aprovecharnos de eso. Pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que lo que nos pasó en Uruguay, ya no nos puede sorprender. Tenemos que sacar ventaja nosotros de eso, y tratar de aprovechar al máximo la oportunidad de jugar en casa”, enfatizó Colón.

Aunque Puerto Rico dominó la vez pasada en los rebotes a Uruguay 34-33, en las capturas ofensivas una vez más fue superado, 14-9. Y a pesar de que en los puntos en segundas oportunidades los boricuas fueron mejor 16-14, por otro lado botaron 22 balones y Uruguay lo aprovechó anotando 23 puntos producto de esos ‘turnovers’.

Jayson Granger anotó 25 en dicho partido, y Bruno Fitipaldo agregó 18 para ser los mejores por los uruguayos.

“No fue un juego que se nos complicó baloncelísticamente hablando. Uruguay tiene a tremendos jugadores, tienen a Granger, tienen a Parodi y tienen a Fitipaldo, que son tres gares que meten el triple, corren, pero con todo y eso estuvimos en posición de ganar el juego. Empezamos bien, nosotros empezamos ganándole el juego. Pero ellos vinieron de atrás, nos sacaron, hubo un ‘catch up’, regresamos, tuvimos oportunidades…”, recordó el piloto boricua. “Creo que vamos a canalizar un poquito algunas cosas que le vamos a sacar provecho a lo mal que hicimos en Uruguay, para tratar de hacerlo bien el lunes”.

El viernes Colón recordó que aunque ha estado enfatizando e insistiendo a sus jugadores en la importancia de buscar el rebote ofensivo, no logran llevarlo a la práctica porque consideran que no tienen esa cultura. Colombia les complicó la existencia superándolos 20-12 en ese renglón.

“Tenemos idea de lo que podemos hacer y vamos a hacer. No puedo decirlo todo aquí. Pero el ‘scouting’ nos dice que hay que pegarnos, que hay que jugar físico. Cuando nos dejan jugar metemos 90 puntos, pero cuando nos aprietan, se nos complica el juego por la cultura de nosotros, que jugamos a lo NBA y nos gusta el uno contra uno”.

Alfonso Plummer, con 20 puntos, y Justin Reyes con 15, fueron los dos mejores por Puerto Rico en el juego anterior contra Uruguay, pero ninguno de los dos está jugando en esta ventana.

En cambio, para esta ventana regresó el escolta Gian Clavell, que el viernes ante Colombia encestó 19 puntos. También lucieron en la ofensiva Stephen Thompson con 22 puntos, y Tremont Waters con 21. Aleem Ford debutó con el Equipo Nacional y comenzó en el cuadro titular, pero lució falto de ritmo y no anotó puntos en poco más de 17 minutos de acción.