Una rotación larga con 11 de los 12 jugadores de la Selección Nacional entrando a cancha, y un despertar en las tablas en la segunda mitad le permitió a Puerto Rico salir del Coliseo Roberto Clemente con un importante triunfo 91-79 ante unos colombianos que parecieron quedarse sin energías en las postrimerías del juego correspondiente a la quinta ventana de los clasificatorios hacia el Mundial.

Luego de ser dominado ampliamente 28-18 en la primera mitad en los rebotes, y de que Colombia comenzara a meter con éxito el balón desde el área de tres puntos, los boricuas apretaron el acelerador en el último cuarto sacando partido precisamente de las piernas frescas por la amplia rotación que utilizó el dirigente Nelson Colón.

“Se siente bien obtener esta victoria. Creo que en la primera mitad tuvimos problemas con los rebotes ofensivos pero nos reagrupamos. Estaba tratando de hacer todo lo que pudiera para ayudar al equipo a ganar. Esta victoria es bien importante para nosotros”, dijo Stephen Thompson, quien cargó la ofensiva de Puerto Rico en la parte final totalizando 22 puntos para ser el mejor de la noche.

En efecto Puerto Rico tuvo problemas en las tablas en el lado defensivo no solo en la primera mitad, sino en toda la noche, como lo refleja la estadística de rebotes ofensivos, en los que Colombia dominó 20-12.

Sin embargo, Puerto Rico abusó con su producción de los jugadores de la banca, 36-16, aparte que al final del partido se le vio más activo en los rebotes y cerraron la brecha al ser superado solo 49-42 en capturas.

“Fue un juego un poco complicado. Nosotros mismos nos gusta el drama y complicar las cosas. Pero Colombia ha subido su nivel. Tienen talento, jugadores que están jugando ‘over seas’ en la G-League y en Europa, en Turquía. Han mejorado mucho su nivel de juego y lo digo no por el juego contra nosotros, sino porque le ganaron a México y a Brasil”, reconoció Colón tras el triunfo que colocó la marca de Puerto Rico 5-4.

Más tarde este viernes Uruguay enfrentaba a México. Los uruguayos, que tenían 5-3 antes de ese partido, serán el próximo rival de los boricua este lunes.

“Toda la semana estuvimos hablando de los rebotes ofensivos y de las áreas de esfuerzo de Colombia. Tratamos de reaccionar en eso, pero nos cogieron 20 rebotes ofensivos”.

Colón reconoció que más que un problema técnico de Puerto Rico en ese aspecto, es un problema de cultura. En otras palabras, dijo que los jugadores de la Selección Nacional están acostumbrados al juego de este lado del hemisferio, de tirar al canasto y salir a correr, en lugar del estilo europeo que también utilizan los sudamericanos, de tirar y encimarse al canasto para buscar segundas oportunidades.

Por otro lado, Colón reconoció que Colombia vive del tiro de tres puntos y explicó por qué no se defendió tanto ese tiro largo. La estadística final le da la razón, aunque los colombianos lucieron mucho mejor la segunda mitad luego de tirar de 18-4 desde el arco en la primera mitad.

“Sabíamos que no es un equipo supertirador. Sí que atacan obviamente, y atacaron en la segunda mitad y empezaron a meter tiros largos”, dijo el dirigente.

En el lado perdedor, el entrenador de los colombianos, Guillermo Moreno, dijo que no quería poner excusas, pero lamentó que sus jugadores no llegaron en la mejor condición pues tres de ellos llegaron apenas horas antes del partido desde Colombia.

“Honestamente hasta el viernes no sabíamos si íbamos a venir. Tuvimos problemas de visados para venir acá. No todos tenían su visa. Con esa incertidumbre no pudimos hacer un entrenamiento antes de venir aquí. No es excusa. Competimos con gran esfuerzo. El esfuerzo estaba siempre y estoy muy orgulloso de lo que hicimos, porque el partido en otro tiempo hubiera sido diferente”, dijo Moreno.

De hecho, el piloto colombiano aseguró que en la última ventana en febrero, cuando a Puerto Rico le toca devolverle la visita, la situación será distinta pues en su casa tendrán oportunidad de entrenar y jugar descansados.

Brian Angola, su mejor jugador, fue uno de los que llegó a la isla a última hora, y jugó 37 minutos. Reconoció que el desgaste físico se notó en el último periodo. Luego de estar al frente 59-58 al terminar el tercer cuarto, Colombia cedió ante el empuje de Puerto Rico que hizo siete puntos en sucesión en el cuarto periodo y despegó en ruta al triunfo.

“No hay que quitarle mérito a Puerto Rico, que tiró la pelota muy bien y jugó de manera impresionante la segunda mitad”, dijo Angola. “Pero creo que fue factor importante (el cansancio y falta de entrenamiento). Yo jugué 37 minutos, y salimos en la mañana desde Colombia. No es excusa, pero creo que se notó. La rotación de ellos (los boricuas) fue más larga y tenían más piernas. Al final se notó”.