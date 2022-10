Faltando menos de una semana para que inicie la temporada 2022 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), las Bravas de Cidra han quedado fuera del torneo luego que el apoderado de ese conjunto, José Arturo Rivera, no fuera ratificado por “reiterados incumplimientos” con sus responsabilidades al frente del equipo.

La decisión consta en una resolución emitida por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y el BSNF el lunes, 3 de octubre. Fue firmada por director general del BSNF, Luis Gabriel “Gaby” Miranda. Antes de esta resolución, Miranda y el director del torneo, Rafael Otero Díaz, habían recomendado no ratificar a Rivera como apoderado en propiedad y su expulsión de manera inmediata por incumplimientos previos.

De hecho, Miranda, y Rivera confirmaron por separado la salida del conjunto que debutó la pasada temporada y llegó hasta la semifinal, etapa en la que fue eliminado por las eventuales subcampeonas Cangrejeras de Santurce.

En el documento, del cual El Nuevo Día obtuvo una copia, se ordena la expulsión inmediata de Rivera del BSNF, y se prohíbe realizar alguna gestión relacionada a la administración de la franquicia. Tampoco puede participar de manera directa o indirecta o estar presente en cualquier actividad oficial de la liga, incluyendo visitas a partidos oficiales.

En cuanto a las atletas, que pertenecían a Cidra, fueron dejadas libres y podrán firmar con los equipos que quieran. Otero Díaz indicó que de las siete a ocho jugadoras que estaban practicando, ya cinco consiguieron equipos.

“Faltan dos, la meta no se queden fuera”, estipuló Otero.

En la resolución se mencionan una serie de incumplimientos de parte de Rivera que llevaron a la Junta de Directores de la liga a tomar la decisión de no ratificarlo como apoderado en propiedad. Entre los incumplimientos que se mencionan en el documento, se indica que ante la no aprobación del Coliseo Juanito Cabello, de Cidra, como su sede, Rivera notificó que la cancha en la que celebrarían los partidos locales sería el Coliseo Felix “Rube” Hernández de Gurabo.

El documento sostiene que Rivera, “sin informar a la liga las razones o justificaciones de la no disponibilidad de la cancha antes mencionada, cambió radicalmente su postura e informó que su cancha alterna para celebrar sus partidos de local para la Temporada 2022 lo sería el Coliseo José ‘Marrón’ Aponte”, de Aibonito.

Asimismo, añade que al momento de emitir la resolución del 3 de octubre, el ahora exapoderado no había presentado una carta certificada ni de los municipios de Aibonito o Gurabo “con el aval correspondiente certificando la disponibilidad de dichos coliseos y certificando el uso y disfrute de dichas facilidades para albergar los partidos locales de las Bravas de Cidra”.

También menciona que el recién destituido funcionario no presentó evidencia de haber cumplido con las exigencias que le hizo la liga para acondicionar el Coliseo José “Marrón” Aponte luego de una inspección realizada, de manera que la cancha fuera aprobada de manera final para albergar juegos.

El escrito indica que Rivera no le ha presentado al BSNF “ningún contrato o convenio de participación” de las jugadoras y agrega que “según una investigación realizada por la liga no le ha cursado oferta económica alguna a la mayoría de estas”.

Igualmente, declara que Rivera no se presentó “ni justificó su incomparecencia” al Congresillo Técnico y la Reunión de Apoderados, realizado en Manatí el sábado, 1 de octubre. El equipo tampoco se presentó al partido preparatorio de exhibición pautado para el domingo, 2 de octubre en Lares.

Además, se hace mención de que el combinado “aún presenta deudas pendientes de lo que estaba obligado a pagar para la temporada 2021, incluyendo jugadoras, entrenadores y otro personal” y “que de una investigación realizada por la liga, el Sr. Rivera aún no cuenta con preparador físico, entrenador, asistente técnico, y su nombrada dirigente en propiedad no tiene contrato firmado”.

Reacciona Rivera

En entrevista con El Nuevo Día, Rivera sostuvo que ha tenido problemas con la liga desde que comenzó como apoderado en la temporada de 2021. De hecho, alegó que su salida obedece a un patrón de persecución en su contra.

Asimismo, se quejó de que el equipo tuvo pérdidas el pasado año cuando en la postemporada tuvieron que mudarse a la cancha “Marrón” Aponte. “La Federación (de Baloncesto) me dijo: ‘tu cancha no sirve para los playoffs’. Yo les pregunté por qué me habían certificado una cancha que no funciona, y yo invertí caso $30,000 en este equipo”, contó Rivera.

“En ese traspaso de cancha, yo pierdo entre $12,000 a $15,000 entre boletos, en cantina, en todo”, añadió Rivera, quien compartió que cuando la liga le señaló que no podía ser ratificado como apoderado porque debía el dinero de la franquicia, reclamó esa pérdida de ingresos.

En cuanto a su ausencia del congresillo, explicó que se encontraba de vacaciones junto a su familia y la persona que debía representarlo no pudo llegar. Sobre el partido del próximo día, explicó que el mismo había sido movido de fecha, por lo que sus jugadoras no pudieron hacer arreglos. Apuntó que luego de la decisión de la liga, ha recibido llamadas de algunas de sus jugadoras muy afectadas.

Por su parte, Miranda apunto que aunque las Bravas no van a estar presentes este año, “buscaremos un nuevo apoderado para la temporada 2023 para que las Bravas continúen en Cidra”.

“Lamentablemente, el apoderado en cuestión no cumplió con algunas de las cosas que se le exigió en una resolución anterior. Por eso no pudimos ratificarlo y decidimos como junta que lo mejor para la liga y para las jugadoras”, añadió Miranda.

Miranda no quiso entrar a debatir la acusación de Rivera en torno al patrón de persecución y se expresó confiado en que la temporada correrá sin mayores inconvenientes.

La temporada 2022 del BSNF comenzará este sábado, 8 de octubre, y ahora contará con seis equipos: las campeonas Gigantes de Carolina, Santurce, Atenienses de Manatí, Patriotas de Lares, Montañeras de Morovis y Explosivas de Moca.

La conferencia de prensa para ofrecer mayores detalles será mañana, jueves, a las 11:30 a.m. en el Hotel Verdanza, de Isla Verde.