¿Cómo? LeBron James tendrá su imagen representada en un muñeco Ken

Mattel Inc. presentó el muñeco Ken de LeBron el miércoles para dar inicio a la serie “ Kenbassador ” del fabricante de juguetes. El año pasado, se introdujeron nueve Barbies de atletas femeninas, incluida la estrella del tenis Venus Williams .

“Cuando era niño, tuve la suerte de tener modelos a seguir que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que es posible a través del trabajo duro y la dedicación. Ahora, como adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las que admirar”, expresó James.